捷運男「1詭異行為」超狂！結局曝光女傻眼　網：好神奇

該名網友在PTT以「在捷運上被陌生男問約會如何緩解緊張」為題，表示某天，自己在要趕往補習班上課的途中，她戴著耳機，結果突然一個男生好像在朝著她揮手，而原PO看了他，並沒有和對方對到眼，也不認識這個人，以為是自己會錯意了。
沒想到下一秒，這個男生突然對著原PO的臉揮手，「我把耳機音樂停下，困惑的看著他」，以為對方是要來搭訕自己，結果男生竟然說「我等等要去約會，好緊張，可以告訴我如何不要那麼緊張嗎？」讓她超級困惑以外，還是回應了對方「是第一次見面嗎？」。
後來倆人就這樣聊了幾句，原PO安慰男生並替他加油打氣，男生也回應「好的謝謝你！祝我順利」，正當原PO以為結束時，男生也要下站了，「結果他最後還跟我比拳頭碰拳頭的加油動作！」，讓她雖然當下傻眼卻也用拳頭碰回，也直呼「實在是太奇葩了」。
貼文一出，引起網友熱議，「好神奇的經驗哈哈哈」、「好奇特，外國也很多愛亂聊的但沒遇過這種」、「真特別，我只有在路上被路人叫住，問我衣服那裡買的」、「戴耳機也可以這樣？你應該長得很好相處」、「你好會鼓勵人喔！！兩個人都好可愛」；不過也有網友認為「其實他是要把妳」、「這算是另類搭訕手法嗎哈哈」、「他在練習搭訕而已」。（編輯：郭佩蓉）