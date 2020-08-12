女嘆「一個人旅行很邊緣」？全場揭開超狂優點：根本完勝

該名女網友在PTT以「一個人旅行，會很怪嗎？」為題，表示之後打算離職，離職以後自己一人想去個兩天一夜的小旅行，地點可能是以前學校的商圈，然後住在附近的民宿，回味一下校園生活，吃一下學校附近的美食，但她也問道「可是自己去會不會很奇怪很邊緣呢？」。
貼文一出，有些網友認為，「雖然很多人說一個人旅行很自由，但我覺得我還是會怕欸，安全問題之類的」、「我一個人會感到悲淒，但只要你一個人也得到快樂即可」、「除非是去很需要群體的地方，會難免覺得比較孤單」、「我也做過這種事情，不過是在療傷階段那時候啦，後來就還是覺得找人一起會有趣一點」。
但也有眾多網友分享一個人旅行的優點「不會啊，自己一個人就可以隨時自由變換行程、餐廳、車票和房間也都好訂」、「以前剛去美國念書的時候一個朋友都沒有，只好自己去迪士尼跟環球影城玩，single rider幾乎都不用排隊，反而玩更多設施」、「不會啊，超友善的！去歐洲名店還都排給我超棒靠窗位，獨自旅行超爽的，週末正要去耍廢幾天」、「很自由耶，想去哪就去哪，不用在意別人感受，根本完勝吧」。
綜合網友意見，多數網友認為一個人旅行不用顧慮其他人的感受，時間也很自由，想更換行程也能自己決定，餐廳或遊樂設施幾乎不用排隊，不過就是有時候會感到孤單，以及擔心安全問題，也有位網友表示「一個人旅行很棒，感官會提高，感受會更深刻，而且每個人的人生都是單獨的旅程啊」。（編輯：郭佩蓉）