🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

如置身天堂般的居住品質　南屯「世界花園」成精科人最愛

記者鄭志宏／台中報導
calendar_today2020-08-14 10:23:20

▲台中精密科學園區。（圖／公關照片）
▲台中精密科學園區。（圖／公關照片）
是否曾經有想過「夢想中的房子」長什麼樣子？悠閒的生活環境、窗外無敵美景映入眼廉，還是交通便利？位在南屯區的「富宇世界花園」正結合了以上的幾點優勢，5月中正式公開銷售後，目前整體銷售量已超過四成，除了區域客之外，還有遠從外縣市前來看屋，其中不少年輕首購族以及精科園區中的科技新貴。

台中精科園區左右串聯中科、台中工業區，形成台中黃金科技長廊，年年創新驚人的年產值，在「股王」大立光以及上銀、友嘉等產業龍頭大廠陸續進駐台中精科園區，造就近10萬的就業人口；根據台中市勞工局的統計，光是今（2020）年精科又多出了700個工作職缺，工作媒合率高達4成7，這樣的數字同時也提升了週邊買房置產的熱潮。

▲南屯交流道。（圖／公關照片）
▲南屯交流道。（圖／公關照片）
而近年發展迅速的南屯區，擁有74號快速道路圍繞再加上年底預計開通捷運綠線，串連高鐵烏日站，未來甚至計劃開通到彰化市區，因此具備一快（74號快速道）、二高（國道一號、國道三號）、三鐵（台鐵、捷運、高鐵）的大南屯（含烏日高鐵特區）地區，已成為大台中市最為重要的地段。

台中知名建商富宇建設自創立以來即秉持著「用建築創新生活」的理念，持續以好口碑為人稱道，至今已有多棟建築出自於富宇團隊的精緻作品，民國104年與105年連續2年榮獲台灣建築金獎三冠王，包括台灣誠信建商、金獅獎、金象獎的殊榮。

▲目前現場搭配當日下訂，送家電好禮的限量活動。（圖／公關照片）
▲目前現場搭配當日下訂，送家電好禮的限量活動。（圖／公關照片）
富宇世界花園基地座落於南屯區建功路、春安路、春安三街口，近嶺東、忠勇路商圈，擁有春安國小、嶺東中學、嶺東科大等學區，週邊生活機能也相當便利，嶺東商圈食衣住行樣樣都有，生活圈已近成熟；交通便利性高，開車5分鐘即可到達74快速道路，連接高速公路也可在10分鐘內到達。

▲「富宇世界花園」２＋１房樣品屋照。（圖／公關照片）
▲「富宇世界花園」２＋１房樣品屋照。（圖／公關照片）
2至3房最受首購家庭的青睞，小坪數房屋好買、好租、好脫手，賺價差還是當包租公包租婆都相宜，加上輕鬆付款策略，讓年輕首購租得起就買得起。同時這也是科技新貴最重視的部份，因此建商對「富宇世界花園」的銷售成績相當有信心。

關鍵字

富宇世界花園 小坪數 首購

NOW民調中心

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答
看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答
七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【東京鐵塔建造秘辛】東京鐵塔有兄弟？盤點「塔博士」內藤多仲的六座名塔

【東京鐵塔建造秘辛】東京鐵塔有兄弟？盤點「塔博士」內藤多仲的六座名塔

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

[PR]共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

[PR]港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

國民黨控陳其邁涉嫌炒股　邱俊憲：國民黨別再烏龍爆料

國民黨控陳其邁涉嫌炒股　邱俊憲：國民黨別再烏龍爆料

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]免出國超夯五大國際觀星點　台灣最美夏季銀河就在這！

免出國超夯五大國際觀星點　台灣最美夏季銀河就在這！

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]談起戀愛就判若兩人？！OO座變得眼裡世界只剩妳

談起戀愛就判若兩人？！OO座變得眼裡世界只剩妳

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽