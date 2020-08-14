如置身天堂般的居住品質　南屯「世界花園」成精科人最愛

5月中正式公開銷售後，目前整體銷售量已超過四成，除了區域客之外，還有遠從外縣市前來看屋，其中不少年輕首購族以及精科園區中的科技新貴。

台中精科園區左右串聯中科、台中工業區，形成台中黃金科技長廊，年年創新驚人的年產值，在「股王」大立光以及上銀、友嘉等產業龍頭大廠陸續進駐台中精科園區，造就近10萬的就業人口；

根據台中市勞工局的統計，光是今（2020）年精科又多出了700個工作職缺，工作媒合率高達4成7，這樣的數字同時也提升了週邊買房置產的熱潮。

▲南屯交流道。（圖／公關照片）

而近年發展迅速的南屯區，擁有74號快速道路圍繞再加上年底預計開通捷運綠線，串連高鐵烏日站，未來甚至計劃開通到彰化市區，因此具備一快（74號快速道）、二高（國道一號、國道三號）、三鐵（台鐵、捷運、高鐵）的大南屯（含烏日高鐵特區）地區，已成為大台中市最為重要的地段。

台中知名建商富宇建設自創立以來即秉持著「用建築創新生活」的理念，持續以好口碑為人稱道，至今已有多棟建築出自於富宇團隊的精緻作品，民國104年與105年連續2年榮獲台灣建築金獎三冠王，包括台灣誠信建商、金獅獎、金象獎的殊榮。

▲目前現場搭配當日下訂，送家電好禮的限量活動。（圖／公關照片）

富宇世界花園基地座落於南屯區建功路、春安路、春安三街口，近嶺東、忠勇路商圈，擁有春安國小、嶺東中學、嶺東科大等學區，週邊生活機能也相當便利，嶺東商圈

▲「富宇世界花園」２＋１房樣品屋照。（圖／公關照片）

2至3房最受首購家庭的青睞，小坪數房屋好買、好租、好脫手，賺價差還是當包租公包租婆都相宜，加上輕鬆付款策略，讓年輕首購租得起就買得起。

科技新貴最重視的部份，因此建商對「富宇世界花園」的銷售成績相當有信心。