女遭男性友人絕交！「背後真相」出爐　全場愣：妳好自私

該名網友在PTT發文，她表示K男是上大學認識的朋友，對她來說是此生想走一輩子，非常重要的好朋友，她沮喪難受時，他都陪著她，舉凡像是被前男友騙、狗過世，或是任何一個難受的夜晚，除此之外，倆人興趣也十分相投，但聯絡頻率其實不高，大概一個月一次。
但原PO也提到自己是有男友的，而就在一個月前K男給她看了一篇自己寫的文章，內容有些許他的心意，但對方並沒有要求原PO要有所回應，之後也是一如既往地相處，她並無自覺這樣不妥，因為那篇文章其實已經完成許久，她也誤以為那份心意僅是暫時的。
直到最近，K男告訴她其實現在和她相處十分痛苦，「可能沒辦法再當妳的好朋友」讓她不知該如何是好，她不想要和K男疏遠，但也明白在對方放下這份情感前，她應該要與他保持距離，可是又害怕距離拉得太開會失去這段非常珍貴的友情，「除了彼此變得疏離，我到底應該要怎麼辦才能繼續維持與他的友誼呢？」。
貼文一出，引起網友熱議，「他不喜歡你，前面這些可能都不存在」、「他太喜歡妳，以至於越跟妳相處，只會越難過。如果你真的為他好，要嘛跟他在一起，要嘛斷了聯繫」、「只能說妳很自私，饒了人家吧」、「男女沒純友誼」、「斷、捨、離，就這麼簡單」、「妳既然知道了，就好好回應，拒絕也是一種仁慈」。（編輯：郭佩蓉）