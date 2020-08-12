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為何日本人特別喜歡唐鳳？他4點説明：精神依靠般的存在

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-12 13:49:35

▲政務委員唐鳳，在日本被稱為「天才IT大臣」，擁有高人氣。（圖／攝影劉俊佑、陳明安）
▲政務委員唐鳳，在日本被稱為「天才IT大臣」，擁有高人氣。（圖／攝影劉俊佑、陳明安）
行政院政務委員唐鳳在日本被稱為「天才IT大臣」，享有高人氣，還曾經登上日本《富比士》雜誌的封面。為何日本民眾特別喜歡、特別關注唐鳳？對此，旅居在台的日本部落客「日本人的歐吉桑」舉出4點理由說明，唐鳳為何在日本是「精神依靠般的存在」。

「日本人的歐吉桑」臉書粉專昨（11）日發文解釋為什麼唐鳳在日本那麼紅，並列出4點理由：

1.又熟悉又可愛的名字。

唐鳳的英文名字Audrey Tang（オードリータン），對日本人來說很熟悉，和知名搞笑二人組「Audrey（オードリー）」同名，タン是常接在名字後面的稱呼，「日本人的歐吉桑」解釋比「〇〇醬」更可愛，所以唐鳳的名字在日本很受注目，一聽馬上記得起來。

2.日本沒有的政治家類型。

日本的政治家普遍是老人居多，就算年輕人當選，也很少能夠走得長遠的。在日本政治界負責重要政務的都是老人，所以雖然很年輕但是位居高層的唐鳳，對日本人來說非常新鮮，衝擊也很大。

3.LGBT的人物是受歡迎的。

所謂的跨性別人物，對一般的日本社會來說，LGBT還是被歧視的存在。但在藝能界裡面，LGBT卻非常受歡迎。對於保守的日本來說，唐鳳以LGBT代表人物的身份從政，是非常非常非常特別的事情。

4.向能夠突破社會固定觀念的人的崇拜。

日本社會的特徵是排除與眾不同的人，只要跟別人不太一樣,，要拿到很好的職位太困難。「日本人的歐吉桑」形容這是日本社會的默契，因此唐鳳能夠突破這個偏見，對日本人來說，簡直像是精神依靠般的存在，也是崇拜（憧れ）的對象。（編輯：倪浩軒）

▲旅居台灣的日本部落客「日本人的歐吉桑」，解釋唐鳳為何深受日本人喜歡。（圖／翻攝自日本人的歐吉桑
▲旅居台灣的日本部落客「日本人的歐吉桑」，解釋唐鳳為何深受日本人喜歡。（圖／翻攝自日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん臉書粉專）

關鍵字

日本 唐鳳 天才IT大臣 日本人的歐吉桑 政務委員

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