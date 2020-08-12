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分手男竟找上親姐？妹悲吐5年來心聲　全場傻眼：毀三觀

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-12 15:37:06

▲女網友分享自己親身經歷，親姊姊和前任在一起，讓她不知該如何面對。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲女網友分享自己親身經歷，親姊姊和前任在一起，讓她不知該如何面對。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
通常一對情侶分手後，身旁友人也不會和朋友的對象有進一步的發展，不過，有名女網友分享，自己的親生姊姊竟然和前任男友在一起，讓她不知道該怎麼面對姊姊，貼文一出，掀起網友熱議。

該名網友在社群平台《Dcard》發文，她闡述自己的親身經歷，親姊姊和前任在他們還在一起時就常常一起出去玩，到最後原PO和男友分手後，他們卻在一起了。而從分手後，前任無縫接軌姊姊到現在也已經4年了，她到現在都還不知該怎麼面對這種事情。

▲女網友在社群平台《Dcard》以「姊姊和前任在一起」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲女網友在社群平台《Dcard》以「姊姊和前任在一起」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
原PO也提到，到目前為止還是覺得深深地被家人背叛，心情則是由剛開始的憤怒轉為難過，到現在則是心寒。事發當下到現在，也完全沒有和姊姊講過一句話， 每次的家庭聚餐、旅遊，都讓她心情十分不愉快，她也透露，其實內心是想恢復以前和姊姊要好的日子，但由於這件事一直在心中無法釋懷，也還無法原諒。她也附上當時厚臉皮的前任和她說的一句話，「好吧，妳姊會裝沒事，妳也不用尷尬」，如今都過了5年，她還是沒辦法當作沒這回事。

▲分手。（示意圖／取自pixabay）
▲分手。（示意圖／取自pixabay）
 

貼文一出，引起網友熱議，「呃，原來不只要防閨蜜，還要防家人啊」、「他們也太噁了吧，這我完全不行，妳一定要過的比他們好比他們幸福」、「不要再毀我三觀了」、「這種家人，還是放手吧」、「你姐讓我傻眼，建議讓你爸媽知道，一定要和爸媽好好說明自己的感受」、「我們家也有跟你們一樣的情況，連我們旁邊的家人都會尷尬了，更何況當事人」、「直接撕破臉，不需忍耐！有這種姊姊到不如不要！」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

感情 前任 情侶 姊姊 家人

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