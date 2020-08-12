主打復古風中秋禮盒　尪仔標、上月球重回台灣50年代

迎戰中秋送禮市場，連鎖咖啡店今（12）日宣布，與二搞插畫聯名推出11款懷舊復古創意禮盒。包裝首創以懷舊復古尪仔標插畫為題，用故事描述出50年代的台灣人文風情和背景文化，同時推出3款全新口味，業者預估本次中秋節檔期預計可售出7.5萬盒禮盒，銷售業績上看3200萬台幣。





85度C與二搞首次聯名推出中秋禮盒，帶領民眾重返50年代的台灣風情，用詼諧的故事情節，改編阿姆斯壯登陸月球的歷史事件，搭配復古尪仔標繪圖，敘述民國58年，濃厚的懷舊包裝風格吸睛，禮盒名稱也讓消費者能會心一笑。



▲連鎖咖啡店與二搞首次聯名推出中秋禮盒，帶領民眾重返50年代的台灣風情，用詼諧的故事情節，改編阿姆斯壯登陸月球的歷史事件。（圖／記者黃仁杰攝,2020.08.12）

其中「阿母思撞」禮盒，外包裝圖繪穿著緊身旗袍的阿母，一次可品嚐到6種口味，包括月球表面、白玉東坡酥、金玉酥、芋頭酥、奶皇流沙與芋泥流沙。而首次現身的「月球表面」為業者研發的蛋黃酥2.0，菠蘿酥皮酥脆破表、香氣逼人。





另外，「素蘭阿姨」特別為奶素消費者開發的禮盒，組成內容物有著濃郁的海岩焦糖、包裹著香甜不膩的栗子麻糬，還有濃郁香菇餡及蜜核桃組成豐富口感的香菇核桃。「小雞星球禮盒」，也是今年首次現身，超萌外型的小雞日式和菓子，淡黃色的菓子外皮包裹著甜而不膩的白豆沙餡，也是今年一大賣點。



▲超萌外型的小雞日式和菓子，淡黃色的菓子外皮包裹著甜而不膩的白豆沙餡。（圖／記者黃仁杰攝,2020.08.12）

85度C行銷公關副總經理鐘靜如表示，疫情在下半年已逐漸趨緩，今年特別著重在企業送禮上，以澎湃、高CP值為賣點，相較於去年中秋檔期3千萬的銷售，今天預估可有3200萬的業績，總銷售額上漲5%。



