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財神爺偏愛！台中這間彩券行已開出「六個頭獎 」

記者金武鳯/台中報導
calendar_today2020-08-12 16:36:42

▲已連續開出六個頭獎的來富貴彩券行，老闆楊慶鐘熱心公益，總把得獎人送的紅包捐出去。（圖／金武鳳攝，2020.8.12)
▲已連續開出六個頭獎的來富貴彩券行，老闆楊慶鐘熱心公益，總把得獎人送的紅包捐出去。（圖／金武鳳攝，2020.8.12)
台彩大樂透第109000072期頭獎，獎落台中市東區來富貴彩券行，金額高達1.28億元，1注獨得來富貴彩券行燃放鞭炮慶祝，吸引路過民眾上門投注沾財氣，業者楊慶鐘表示，這已經來富貴第6次開出頭獎，開獎前曾夢到高人指點要茹素一周，果然財神爺降臨前會有吉兆，他才吃素3天就開出頭獎。

位於精武路的來富貴彩券行，因為開出大樂透頭獎，上門投注民眾絡繹不絕，業者也在店門口張貼「狂賀！中大樂透頭獎！」紅色海報，並燃放長達16公尺的鞭炮，一上午熱鬧滾滾楊慶鐘表示，每天投注客人幾百人，無法猜測誰是幸運兒，不過開獎前確實有吉兆。

▲台中市東區來富貴彩券行開出大樂透頭獎，今天吸引上門投注人潮絡繹不絕。(圖／金武鳳攝，2020.8.12)
▲台中市東區來富貴彩券行開出大樂透頭獎，今天吸引上門投注人潮絡繹不絕。(圖／金武鳳攝，2020.8.12)
來富貴前後已開出六次頭獎，前五次是今彩539，昨天是首次開出大樂透頭獎，由於時常開大獎，來富貴生意興旺，營業額位居全台彩券行第四名喜愛拜財神的楊慶鐘說，近2周來，他跑遍中部地區多間財神廟拜拜、許願，果然夢到高人指點、要他茹素1星期，他依指點行事，才吃素3天，店裡就開出大樂透頭獎！

楊慶鐘笑說，要中頭獎除了拜拜許願，還要多多行善熱心公益的他，每回收到頭獎得主送的紅包，大多會全最捐助弱勢團體，有一次人家包6萬6000元紅包給他，他加碼3萬4000元，合計10萬元捐給5個公益團體楊慶鐘笑說，如果這次頭獎得主有送紅包給他，不管金額多少，他都會依慣例全數捐出去。

楊慶鐘期待好運連連，接下來再開出威力彩頭獎，他說，下週一開出的威力彩頭獎，獎金上看3.7億元，為了提高中獎機率，很多人想要集資投注。楊慶鐘表示，自己投入集資投注2年，認為集資投報率不低，以周一威力彩頭獎3.7億為例，如果集資100股，每股1000元，中頭獎加上其他附帶大小獎項，扣完稅後，每人估計可以分得300萬元左右，以小博大，詢問度很高。

關鍵字

台彩大樂透 頭獎 集資投注 來富貴彩券行 幸運得主

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