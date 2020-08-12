財神爺偏愛！台中這間彩券行已開出「六個頭獎 」

位於精武路的來富貴彩券行，因為開出大樂透頭獎，上門投注民眾絡繹不絕，業者也在店門口張貼「狂賀！中大樂透頭獎！」紅色海報，並燃放長達16公尺的鞭炮，一上午熱鬧滾滾﹔楊慶鐘表示，每天投注客人幾百人，無法猜測誰是幸運兒，不過開獎前確實有吉兆。
來富貴前後已開出六次頭獎，前五次是今彩539，昨天是首次開出大樂透頭獎，由於時常開大獎，來富貴生意興旺，營業額位居全台彩券行第四名﹔喜愛拜財神的楊慶鐘說，近2周來，他跑遍中部地區多間財神廟拜拜、許願，果然夢到高人指點、要他茹素1星期，他依指點行事，才吃素3天，店裡就開出大樂透頭獎！
楊慶鐘笑說，要中頭獎除了拜拜許願，還要多多行善﹔熱心公益的他，每回收到頭獎得主送的紅包，大多會全最捐助弱勢團體，有一次人家包6萬6000元紅包給他，他加碼3萬4000元，合計10萬元捐給5個公益團體﹔楊慶鐘笑說，如果這次頭獎得主有送紅包給他，不管金額多少，他都會依慣例全數捐出去。
楊慶鐘期待好運連連，接下來再開出威力彩頭獎，他說，下週一開出的威力彩頭獎，獎金上看3.7億元，為了提高中獎機率，很多人想要集資投注。楊慶鐘表示，自己投入集資投注2年，認為集資投報率不低，以周一威力彩頭獎3.7億為例，如果集資100股，每股1000元，中頭獎加上其他附帶大小獎項，扣完稅後，每人估計可以分得300萬元左右，以小博大，詢問度很高。