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陸生何時能返台？潘文忠：將與陸委會進一步商討

記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-08-12 17:35:53

▲教育部部長潘文忠今（12）日於部務會報前受訪表示，暑假是最適合的時間點，已積極和陸委會溝通，近期將會進一步商討。（圖／教育部提供）
▲教育部部長潘文忠今（12）日於部務會報前受訪表示，暑假是最適合的時間點，已積極和陸委會溝通，近期將會進一步商討。（圖／教育部提供）

教育部在上周原先向各大學行文，宣布境外生可全數返台，不料在當日傍晚政策大轉彎，排除所有非應屆畢業陸生舊生，引發各界譁然，教育部部長潘文忠今（12）日於部務會報前受訪表示，暑假是最適合的時間點，已積極和陸委會溝通，近期將會進一步商討。

潘文忠指出，針對境外學生返台就學，教育部一直和各大學積極整備，目前已逐步開放，每天都有相當人數入境，教育部近期業和兩岸事務主管機關陸委會、積極和陸委會主委陳明通就各大學整備的情形，與暑假階段是最適合的時間進行意見交換，希望讓陸委會充分了解，近期部會間也會進一步商討，希望能善用暑假的黃金時間，讓陸生能盡快回台灣完成學業。

但潘文忠強調，以國人健康安全、防疫優先的態度不變，但是暑假是返台最好的時機，因為都是要徹底完成14天的居家檢疫，學校端也有經主管機關同意的防疫宿舍，在開學之前有比較充足的檢疫空間，所以教育部都會將這些狀況都讓陸委會充分了解。

潘文忠指出，目前有很多境外學生來自各國也陸續進來，各個機場也都有因為有班機，教育部在機場設置專專櫃，境外生入境報到後就會直接前往檢疫場所，會依照最嚴謹的程度，這部分也會讓陸委會充分了解，再從兩岸情勢研判，而維護陸生的就學權益也是教育部努力的目標。

潘文忠說，要讓境外生依序回台，檢疫能量是關鍵，目前都是「有節奏」地按照梯序進行中，每天回台人數都在增加，甚至有一天100多人抵達機場的時候，也是因為嚴格執行檢疫作業，能讓境外生回來，也可以維護國人安全，但因為兩岸事務主管機關得斟酌，因此還是要以防疫為前提下全力協助。

 

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關鍵字

陸生 陸委會 教育部 潘文忠 境外生

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