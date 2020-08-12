拿自製婚戒求婚！女友卻翻臉提分手　真相眾看傻：怪怪的

這位男網友表示自己是建築設計背景，原先想與交往三年的女友同居，希望能夠磨合彼此生活習慣外，更可以增加相處時間，卻被女方的原生家庭以「女兒在男生家過夜沒有結婚會被鄰居指指點點」為由拒絕，最後女友也向他拋擲直球表示「你就快點求婚啊！提完親我們就可以正大光明同居了」，讓他終於下定決心要向女方提親求婚。
原PO曬出自己設計的婚戒，開心的表示「戒檯是家，戒指是自己收納後變成一個團圓幸福的概念」，更提到在今年一月底拿著自己精心設計的婚戒向女友求婚成功後，四月向女方提親也順利得到雙方長輩的祝福。只是一個月前開始，女方卻因要拍攝婚紗報名了健身房的教練課，原PO也因工作與家中裝潢繁忙，兩人相處時間銳減。兩個星期後女友甚至對他說想要「回家住一陣子，沈澱一下心情，一週後再回來」。
沒想到直到原PO親自問女友，對方才坦承「還是不想結婚，還沒準備好」，並表示她內心很不安定，「有個空缺不確定是什麼」，但無法從原PO身上得到。在一番溝通討論後，最後才承認「在外面有喜歡的人」並主動提了分手，讓男方無奈表示自己只能好好收拾心情體會這後勁了。
文章曝光後就有不少過來人留言安慰原PO「論及婚嫁後發現沒辦法一起生活的人很多」、「這跟婚前恐懼症完全無關，就是她變心而已」、「等到你結婚了，她還繼續這樣，你會很痛苦」，但也有網友站在女方角度表示「我覺得是感性的女生會想要完整的求婚，加上自己喜歡的戒指，所以無法接受你這樣的模式選擇離開」、「老實說戒指看起來怪怪的」、「根本無法當戒指戴的造型，已經不是審美觀落差的問題」。（編輯：楊智傑）