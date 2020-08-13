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機械車位壞掉誰該賠錢？他崩潰求解　內行揭「判斷關鍵」

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-13 07:08:22update2020-08-13 07:09:51

▲近日有網友在PTT發問「機械車位的設備壞了，誰要賠？」釣出內行揭密「判斷關鍵」。（示意圖，與本文無關／取自 pexels ）
▲近日有網友在PTT發問「機械車位的設備壞了，誰要賠？」釣出內行揭密「判斷關鍵」。（示意圖，與本文無關／取自 pexels ）
停車位的類別眾多，包括：坡道平面、坡道機械、升降平面、升降機械與機械循環式等，價錢的部分，平面車位通常比機械車位貴，不過，機械車位可省下較多空間。而日前有網友就在PTT透露，他的機械式停車位最近壞了，必須維修，但問題屢遭踢皮球，讓他不禁崩潰發問「機械車位的設備壞了，誰要賠？」引發熱論。

原PO在PTT八卦板表示，他的車位是機械式，且在下層車位，但最近壞掉無法升起，便去找總幹事處理，怎料總幹事轉述機械車位保養工程師的說法，「是因為上層車位的車主汽車太重壓壞導致」，總幹事告訴他「這個機械車位是你們私人專有部分，管委會不會負擔，你跟上層車主要一起負擔」，於是原PO又去找了上層車主討論，結果對方回應「機械車位的設備屬於管委會財產，這筆費用應該要由管委會出，不是我們出」，雙方都互推責任，讓他相當不知所措，只好發文詢問大家「鄉民大大有無相關八卦?」

▲網友在PTT討論「機械式停車位壞了該找誰賠？」（圖／翻攝自PTT）
▲網友在PTT討論「機械式停車位壞了該找誰賠？」（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友隨即議論紛紛，有人認為原PO應自理，「看社區怎麼約定的啊，大多是自己出啦！」「機械停車位的維修通常是外包廠商，非管委會因素損害，當然是你們自己負責吧」、「大多管委會只負責保養而已，想維修先看看付多少管理費，陽春麵的錢想吃牛排啊？」

有人則認為上層車主該負責，「查他車型就知道車重，就知道是不是真的超重了」、「如果使用規範有寫明車輛限重，而上層車主不論是有意或疏忽造成車輛因過重而損害，那過重車主要賠償」、「如果上層確實超重，那當然是他要負責。機械位100％會標示限制尺寸跟重量，業者不可能不標示給自己找事」。

另也釣出內行網友點出「判斷關鍵」，直指應去查一下管委會相關規定，釐清誰該負責，以免自己吃悶虧，「按理說，管委會要出錢修，因為大家繳錢給他，他就有責任維持設備正常運作，如果設備不良造成車輛過重而損害，也是管委會要處理，管委會不能提供不良服務給顧客」、「超重就找上層，沒超重就找管委會」、「權狀拿出來，看車位怎麼登記的，然後規約也看一下」、「非常有錢的管委會，上千萬存款的有機會會幫修；窮社區多半各付各的」、「去查管委會的規約啊...」（編輯：許苡晴）

關鍵字

判斷關鍵 壞掉 機械車位 賠錢 管委會

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