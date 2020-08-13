女衝美廉社排口罩！第5順位「下場」全看傻：飢餓遊戲？

美廉社表示，今起至25日，開放民眾「不限身分」預購醫療用口罩，每盒50入售價259元，完成預購5日後可至原門市取貨，且每人限購5盒、全台限量5萬份。而今早許多門市營業時間未到，就已經湧入不少民眾，提早到門前等待預購口罩，美廉社各店分別於7點至7點30分開始營業，各分店開門不到10分鐘，口罩即被搶購一空，大多前20人預購就已經達到口罩配額上限，晚一步的民眾紛紛向隅。
對此，一名女網友在臉書社團《爆廢公社》貼文表示，一大早6點25分就到美廉社排隊等待購買口罩，她排在第5順位，起初前面一位朋友結帳付款不成功，試了多次終於成功，很開心終於輪到她，以為自己人品大爆發，結果店員卻說口罩沒了，無奈自嘲「唉，今天真的是美好燦爛的一天」。此外，女網友也提到，這次預購是全台700多間店一起搶，拚的是速度，並非每間店平均配給，所以若遇到前面的擔誤到時間，後面的就可能搶不到了。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「一小時就沒了！飢餓遊戲」、「所以都沒有了？還想等下去買說」、「還好我在6月份時買了一箱」、「我在我們這邊排第6個有買到」、「我這間店買到100位，店長狂搶先key發票再收現金很聰明，全場給他掌聲」。
對此，美聯社小編稍早也在臉書回應「對不起，請大家不要再排隊了！抱歉抱歉，口罩完售，8分鐘！全台5萬盒已經全賣光，小編向大家道歉，向各位早起的哥哥姐姐說抱歉，數量實在有限」。不過，美廉社持續作為防疫夥伴，亦是政府口罩預購指定領取點，目前政府的網路實名制預購還是可以訂購，美廉社也強調會再努力進貨，未來再給各位更多服務，文末再度表示「真的很不好意思」。（編輯：賴詠璿）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。