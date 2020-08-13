後照鏡有死角該如何調整？網一致回「3字」：這樣最安全

無論是騎車或開車，後照鏡對駕駛來說都非常重要，轉彎時，務必得看後照鏡來確認後方是否有來車。然而，有網友就在PTT指出，自己之前行駛在國道上，準備右轉下交流道，當時看了後照鏡明明後方沒車，但右切時卻遭按喇叭，嚇得他趕緊回正，不過，他很確定自己看後照鏡時是沒車狀態，便不解地詢問大家「後照鏡如何調整？」沒想到全場答案幾乎一面倒，紛紛直回「轉頭看」，認為這樣最安全。

原PO在PTT八卦板表示，自己之前走國道回家，準備右轉下交流道，看右側的後照鏡沒車，右切時卻聽到很大的喇叭聲，嚇得他趕快回正，但他當下真的確認沒看到車，回到家停好車後，便一直調整右側的後照鏡，甚至還上網查調整方法，「有人說要照到1/3的車身；有人說不能照到自己的車身」。不過，該問題仍讓他百思不解，他猜想「應該是對方很靠近我的右側，才導致我沒看他的車，但我不可能整個頭往右後方看，畢竟在高速行駛，我一直想，如果有盲點偵測...這種情況就可以避免了吧？」同時更跪求網友分享「該如何調整後照鏡？」

問題曝光，許多網友紛紛留言「轉頭看，盲點很多的」、「建議快速轉頭用餘光看一下，在加州考駕照換車道時，頭沒轉也會扣分」、「看後照鏡後，還要轉頭最後看向後座右邊再超車， 因為有死角，曾經也因為這樣差點撞到右方來車」、「轉頭看是一定要的，這是基本動作，不能不會」「再怎麼調都會有死角，奉勸你還是轉頭吧！」「1.不需要看到自己車身 2.一定要轉頭看車窗」、「大約剩1/5車身，但上下匝道一定會轉頭看，因爲你變換車道時的死角更大，我自己就被嚇過好幾次，轉頭看後就沒問題」。

▲網友在PTT討論「後照鏡該怎麼調整？」（示意圖／翻攝自pixabay）

另還有人直指「裝廣角鏡和隔熱紙換透明一點的」、「我後照鏡會稍微偏右，可以彌補一些死角」、「我自己的調整方式是我人如果不動的話，不照到車身，然後我的身體稍微左右移動可以看到車身。我自己的車這樣調整，如果有車從我車內後視鏡消失，不管他走我左邊還是右邊，會馬上出現在左邊或右邊的後視鏡中，當他消失在我左邊或右邊的後視鏡，他的車頭基本上就已經快到我駕駛座的位置了！但，轉頭還是最安全的，請養成好習慣！」「左右後照鏡切齊車身，多照外面一點，然後中間後照鏡加大多照一點右邊死角，左側轉彎其實靠轉頭，右側是轉頭也容易有死角，所以鏡子應該要多往那邊去，這樣只有在快慢車道切換，那種大角度情形下比較難看到以外，一般切換車道其實死角很少了」、「我是車內的後視鏡裝廣一點大一點的，左右的就往外調到只大概看得到後門把為止」。

事實上，過去就有業者分享「後照鏡調整的小撇步」，首先是水平調整，天空與路面比例可調整為1:3或3:7；垂直調整的部分，車身與路面比例則可調整為1:3或1:4，不過每輛車的高、寬不一，仍要以實際操作情形為主。另也有駕訓班教練表示，兩側後照鏡仍需調整到看到車身1/3為基準，如此一來，轉彎及停車時的視線才不會有死角。

此外，也要提醒民眾，根據道路交通管理處罰條例第16條第二項規定，除頭燈外之燈光、雨刮、喇叭、照後鏡、排氣管、消音器設備不全或損壞不予修復，或擅自增、減、變更原有規格致影響行車安全，處汽車所有人新台幣900元以上1800元以下罰鍰。（編輯：許苡晴）