🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

開車遭異物撞擊「砰然巨響」　竟是台鐵列車零件掉落

記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-08-13 11:15:46update2020-08-13 11:15:49

▲一名宜蘭民眾開車行經台鐵高架橋下，側門遭飛來的異物撞擊，調查後才發現是行駛中的台鐵列車的零件脫落，砸到他的車輛。（圖／NOWnews資料照片）
▲一名宜蘭民眾開車行經台鐵高架橋下，側門遭飛來的異物撞擊，調查後才發現是行駛中的台鐵列車的零件脫落，砸到他的車輛。（圖／NOWnews資料照片）
台鐵意外事故頻傳，立法委員邱顯智 12 日在臉書爆料，一名宜蘭民眾向他投路，開車行經台鐵高架橋下，側門遭飛來的異物撞擊，「砰然巨響」嚇得他一身冷汗，調查後才發現是行駛中的台鐵列車的零件脫落，砸到他的車輛，所幸沒有人員受傷。台鐵回應，該零件是 GE 機車牽引馬達齒輪箱加油口蓋，後續與車主商討賠償事宜，但尚未達成共識。

立法委員邱顯智 12 日以「台鐵邊開邊噴寶？令人嘆息的檢修品質」為題在臉書發文，他表示，一名宜蘭民眾日前開車，從東往西行駛於宜蘭冬山鄉成興路的台鐵高架橋下時，駕駛側門被突然飛來的異物，撞得砰然巨響，嚇出冷汗的他下車查看，經過兩三個小時的查證，經由路旁派出所及火車警察的協助，才確認這起事故的兇手，原來是台鐵車輛上的零件飛出，砸到他的車輛。

邱顯智說，慶幸的是，該零件是擊中車輛板金，沒有造成人員傷亡，如果擊中車輛玻璃或路人，後果不堪設想。陳情人更告訴他，宜蘭成興路該路段兩側，每周六都有夜市擺攤，人潮眾多，完全無法想像若擊中行人的後果。

邱顯智指出，下會期預算會期即將開議，雖然現在正在休會，但仍舊鄭重要求台鐵，做好各類車輛的檢修。尤其是老舊車輛，該停駛就停駛，不要勉強上路，讓不定時炸彈在鐵軌上狂奔。在開發各式餐點，委託公關公司經營粉專之餘，要台鐵顧好本業，讓民眾重拾對台鐵的信心。

對此，台鐵回應，該事件經查是 8 月 11 日第 1 車次，由台北出發，逆時針運行回台北的觀光列車，經過宜蘭縣冬山時所掉落，該零件是 GE 機車牽引馬達齒輪箱加油口蓋，經機務段檢查員確認是 8 月 11 日機車 E235 號 #5 齒輪箱所脫落遺失。

台鐵說，事發後機務處於 12 日請宜蘭機務分段黃分段長前往瞭解，向當事人致歉並商談小客車修復補償事宜，但尚未取得共識。

關鍵字

台鐵 維修 事故 邱顯智 零件脫落

NOW民調中心

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答
看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答
七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【東京鐵塔建造秘辛】東京鐵塔有兄弟？盤點「塔博士」內藤多仲的六座名塔

【東京鐵塔建造秘辛】東京鐵塔有兄弟？盤點「塔博士」內藤多仲的六座名塔

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

[PR]共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

[PR]高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]免出國超夯五大國際觀星點　台灣最美夏季銀河就在這！

免出國超夯五大國際觀星點　台灣最美夏季銀河就在這！

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]談起戀愛就判若兩人？！OO座變得眼裡世界只剩妳

談起戀愛就判若兩人？！OO座變得眼裡世界只剩妳

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽