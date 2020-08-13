開車遭異物撞擊「砰然巨響」　竟是台鐵列車零件掉落

立法委員邱顯智 12 日以「台鐵邊開邊噴寶？令人嘆息的檢修品質」為題在臉書發文，他表示，一名宜蘭民眾日前開車，從東往西行駛於宜蘭冬山鄉成興路的台鐵高架橋下時，駕駛側門被突然飛來的異物，撞得砰然巨響，嚇出冷汗的他下車查看，經過兩三個小時的查證，經由路旁派出所及火車警察的協助，才確認這起事故的兇手，原來是台鐵車輛上的零件飛出，砸到他的車輛。
邱顯智說，慶幸的是，該零件是擊中車輛板金，沒有造成人員傷亡，如果擊中車輛玻璃或路人，後果不堪設想。陳情人更告訴他，宜蘭成興路該路段兩側，每周六都有夜市擺攤，人潮眾多，完全無法想像若擊中行人的後果。
邱顯智指出，下會期預算會期即將開議，雖然現在正在休會，但仍舊鄭重要求台鐵，做好各類車輛的檢修。尤其是老舊車輛，該停駛就停駛，不要勉強上路，讓不定時炸彈在鐵軌上狂奔。在開發各式餐點，委託公關公司經營粉專之餘，要台鐵顧好本業，讓民眾重拾對台鐵的信心。
對此，台鐵回應，該事件經查是 8 月 11 日第 1 車次，由台北出發，逆時針運行回台北的觀光列車，經過宜蘭縣冬山時所掉落，該零件是 GE 機車牽引馬達齒輪箱加油口蓋，經機務段檢查員確認是 8 月 11 日機車 E235 號 #5 齒輪箱所脫落遺失。
台鐵說，事發後機務處於 12 日請宜蘭機務分段黃分段長前往瞭解，向當事人致歉並商談小客車修復補償事宜，但尚未取得共識。