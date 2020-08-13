男一次拔兩顆智齒懷疑人生！釣出網友曝「超狂拔牙經驗」

該名網友在PTT以「一次拔兩顆智齒懷疑人生怎麼辦」為題，表示自己剛好兩顆智齒長在同一側，牙醫就叫他一次拔一拔，結束後塞了兩顆膠原蛋白，回家流血流到頭暈，而現在麻藥正要開始退，讓他非常害怕，「現在要做些什麼比較好」。
貼文一出，引起網友們紛紛留言，「拔了四次牙齒，只有水平智齒讓我痛到懷疑人生」、「反正遲早都要拔的，牙齒的問題不要拖，它不會自己變好」、「我拔完下午麻藥退了用另外一側照樣吃麥當勞」、「我也是一側拔兩顆，這是蠻正確的選擇，注意吃東西不要掉渣渣到傷口，會發炎很麻煩」。
其中有一名網友分享，自己在21歲時，因為發現一顆水平智齒埋得很深，牙醫師建議到大醫院拔牙，進去手術室時全身麻醉，為了挖那個水平智齒，最後手術結束醫師來巡房，笑笑地對他說「除了水平智齒，我也順便幫你拔掉四顆智齒」，讓他超傻眼，也開玩笑地說「若是放到現在的觀念，未經過病人同意，應該可以告他」。
讓其他網友也回應「買一送三，這CP值超高」、「買一送三，你賺翻了」、「三倍拔牙還不爽」、「報復性拔牙，這醫生也太服務周到了」、「我同事好像也是全麻醉一次拔光光，痛一次就好」。
事實上，衛生福利部已於99年12月正式規定：牙科於施行人工植牙，以及因牙齒損傷、複雜性拔牙、牙齒生長不正而需要施行齒切術的狀況，都需要按照醫療法第63條的規定，簽署手術和麻醉同意書，並善盡告知同意之責任。（編輯：郭佩蓉）