🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

男一次拔兩顆智齒懷疑人生！釣出網友曝「超狂拔牙經驗」

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-13 12:43:02

▲網友分享自己一次拔兩顆智齒很懷疑人生，也有另一名網友分享超狂牙醫，拔智齒直接「買一送三」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲網友分享自己一次拔兩顆智齒很懷疑人生，也有另一名網友分享超狂牙醫，拔智齒直接「買一送三」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
不少人從小就非常害怕看牙醫，而說到拔牙更是讓許多人不寒而慄，更不用說拔「智齒」了，對此，也有網友分享自身經歷，他一次就拔了兩顆智齒，直呼已經「懷疑人生」，貼文一出，引起網友熱議。

該名網友在PTT以「一次拔兩顆智齒懷疑人生怎麼辦」為題，表示自己剛好兩顆智齒長在同一側，牙醫就叫他一次拔一拔，結束後塞了兩顆膠原蛋白，回家流血流到頭暈，而現在麻藥正要開始退，讓他非常害怕，「現在要做些什麼比較好」。

▲網友以「一次拔兩顆智齒懷疑人生怎麼辦」為題，在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
▲網友以「一次拔兩顆智齒懷疑人生怎麼辦」為題，在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，引起網友們紛紛留言，「拔了四次牙齒，只有水平智齒讓我痛到懷疑人生」、「反正遲早都要拔的，牙齒的問題不要拖，它不會自己變好」、「我拔完下午麻藥退了用另外一側照樣吃麥當勞」、「我也是一側拔兩顆，這是蠻正確的選擇，注意吃東西不要掉渣渣到傷口，會發炎很麻煩」。

其中有一名網友分享，自己在21歲時，因為發現一顆水平智齒埋得很深，牙醫師建議到大醫院拔牙，進去手術室時全身麻醉，為了挖那個水平智齒，最後手術結束醫師來巡房，笑笑地對他說「除了水平智齒，我也順便幫你拔掉四顆智齒」，讓他超傻眼，也開玩笑地說「若是放到現在的觀念，未經過病人同意，應該可以告他」。

讓其他網友也回應「買一送三，這CP值超高」、「買一送三，你賺翻了」、「三倍拔牙還不爽」、「報復性拔牙，這醫生也太服務周到了」、「我同事好像也是全麻醉一次拔光光，痛一次就好」。

事實上，衛生福利部已於99年12月正式規定：牙科於施行人工植牙，以及因牙齒損傷、複雜性拔牙、牙齒生長不正而需要施行齒切術的狀況，都需要按照醫療法第63條的規定，簽署手術和麻醉同意書，並善盡告知同意之責任。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

拔牙 牙醫 害怕 智齒 懷疑人生

NOW民調中心

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答
看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答
七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【東京鐵塔建造秘辛】東京鐵塔有兄弟？盤點「塔博士」內藤多仲的六座名塔

【東京鐵塔建造秘辛】東京鐵塔有兄弟？盤點「塔博士」內藤多仲的六座名塔

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

[PR]共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

[PR]高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]免出國超夯五大國際觀星點　台灣最美夏季銀河就在這！

免出國超夯五大國際觀星點　台灣最美夏季銀河就在這！

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]談起戀愛就判若兩人？！OO座變得眼裡世界只剩妳

談起戀愛就判若兩人？！OO座變得眼裡世界只剩妳

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽