十二夜之後4／零安樂死倉促上路　「後遺症」如何解決？

「海龜仁醫」竟也是「屠狗之王」？澎湖收容所前所長爭議多
談到零撲殺政策，曾擔任澎湖縣家畜疾病防治所所長一職長達26年的郭仁政，有滿腹的苦水。由於他反對TNvR、零撲殺政策立場鮮明，更因為其任內公立收容所的所內死亡率高居不下，被動保團體批為「屠狗之王」；但是，在廣受抨擊的背後，郭仁政長期推動野生動物保育，曾因為救護超過300隻海龜並回歸野放，甚至獲頒「推動野生動物生命教育楷模獎」，被媒體譽為。
他堅持的立場在於，「流浪犬族群如果在野外生活夠久，就應該被視為野生動物！」牠們在野外食物、空間無虞的情況下，就會不斷繁衍，投訴的案件、陳情的案件也因此越來越多，但是在不能撲殺、安樂死的情況下，就會產生惡性循環，「這可以說是零撲殺之後的『後遺症』。」
對於澎湖公立收容所去（2019）年所內死亡率高居全國第一，郭仁政替自己喊冤，「由於所內狗貓數量『爆籠』，加上傳染性疾病盛傳，導致死亡率大增。」但他也不諱言，傳染病也是「生態控制」的一部分，只要動物群聚過多了，就會出現疾病，把族群數量給「壓下來」，這如果是用「很正面、很健康」的想法去看，把生病的動物安樂死「也沒什麼很嚴重到需要被人指責」，可是台灣的現況讓基層人員總是害怕輿論壓力，所以不敢去執行。
地方收容所眾人嫌 抓不完狗還得受民意壓力
地方收容所除了面對抓不完的流量狗之外，還得面臨民意壓力。
雲林縣是目前全國唯一沒有公立收容所的縣市，雲林縣動植物防疫所課長胡秋蘭坦言，其實中央已經撥下經費，而防疫所也尋地多年，但一直都遭到居民反對，因為收容所就是一個鄰避設施，「就跟垃圾場一樣，雖然重要但沒人想要蓋在自家隔壁！」
除了建置收容的地方難找之外，還有一大壓力來源就是各種陳情。胡秋蘭說：「防疫所為了降低收容所的收容壓力，已經不太抓狗，在求助無門的情況下，就會有不少民眾找民意代表陳情。」
雖然經過溝通，不少議員也都能了解第一線人員的困境，但反而是部分民眾難以接受，「我們也很無奈，零撲殺政策其實不是地方的自治條例，但中央規定就是這樣，所以我們要做其他事情也不是這麼容易。」
零撲殺失敗與否仍待討論 做好配套措施才是正解
「（零撲殺）這的確是一個錯誤的決定，對於公務人員來說，他們也無可奈何。」中華民國寵物商業同業公會全國聯合會理事長張靖霖舉例，零撲殺政策使得收容所「爆籠」後，就有地方政府為了減輕收容壓力，把流浪動物偷偷移轉到私人狗場，其中轉移的過程還有6000多隻流浪動物下落不明，事後被發現後還遭到彈劾。
零撲殺政策雖讓地方基層有諸多疑慮，但這個政策就是全然失敗的嗎？台灣懷生相信動物協會執行長郭璇認為，「如果說零撲殺政策是失敗的，那反面來說，撲殺是否就對流浪動物福祉有益？好像也不盡如此。」畢竟台灣過去5、60年來一直都在執行撲殺，流浪動物族群的福祉也沒有因此受益，「所以有沒有撲殺，從來就不是流浪動物問題被解決的關鍵。」
至於零撲殺政策上路後，到底需要哪些配套？或有哪些替代方案？仍留待各界討論。台灣之心愛護動物協會執行長劉晉佑就提到，「台灣這幾年的動保政策其實一直在搖擺。」經由不同團體間的討論後不斷地修正，但這些「吵吵鬧鬧」是有益的，就是要經過討論才能發展出最屬於台灣的動保政策，當面對各種爭議、人力不足等挑戰，「我們就是去面對、去解決，這樣而已。」
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