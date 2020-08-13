網友盜播屍速列車2！影評人曝「蝴蝶效應」：害死台灣

片商車庫娛樂接到不少民眾檢舉後，第一時間要求該直播網友撤下連結，但該民眾不予理會，車庫娛樂因此決定提出刑事及民事訴訟，捍衛電影著作權利。
膝關節今（13）日也忍不住開轟，「真心不懂，看盜版還這麼囂張的點是甚麼？當片商是塑膠？侵害智慧財產權你很爽？網友在社團直播畫質差、效果差的《屍速列車：感染半島》，這樣做會讓你覺得很有優越感嗎？」
膝關節痛批，「台灣就是被這些人害死，你可知道盜版流出去，會被原本的發行母公司怎麼看待？如果再這樣再傳幾例，以後台灣就沒有『領先全球上映的機會』了啦！你們這些人到底要害大家看不到一等一的強片嗎？你以為看盜版很爽，看免錢很爽？以後國外就覺得你們台灣都在看盜版，日後宣傳發行或是賣給我們肯定關卡就更麻煩」。
膝關節還補充，看盜版的自私行為，反而會引發你想像不到的蝴蝶效應！「看電影就該看正版，該到電影院看就到電影院看，體驗最好的聲光效果，真心不懂為何有些人覺得他看盜版，然後覺得看免錢還喜孜孜，覺得自己賺到了，還公開邀人一起來看喔。台灣如果影視產業會退步，這些人要負很大責任」。
膝關節最後也提醒，「你不要以為看盜版是幾個人的事情，這種公開叫人來看盜版，會嚴重傷害台灣形象，真是丟臉丟到外國去。大家不是很喜歡說『我好想贏韓國？』，現在這些看盜版的糟糕人們，會讓韓國怎麼看我們啦。氣氣氣」。（編輯：潘毅）