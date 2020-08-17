十二夜之後7／導演無奈成罪人　批零撲殺政策蒼白又空洞

▲《十二夜》導演Raye形容，零撲殺政策是「蒼白、空洞」。（圖／記者賴志昶攝）

在2013年《十二夜》上映前，根據農委會2008至2019年數據可發現，在2014年以前，每年公立收容所都收容超過10萬隻流浪動物，最高更曾在2009年收容高達12.7萬隻；攤開另一項「安樂死」數據來看，零撲殺政策上路前，每年全國公立收容所有4成以上的動物遭到撲殺，最高紀錄同樣也是2009年，當年全國共執行9.3萬隻次安樂死，占總數達73.09%，換句話說，當年10隻犬貓進入收容所後，有超過7隻被「處理」掉。



Raye就提到，零撲殺政策對流浪動物的影響可分為內跟外，對外而言，過去每年會有近10萬隻被抓進安樂死，現在少了這個數量，牠們有更多繁殖機會，加深了人犬衝突；對內方面，收容環境向來不好，現在又由於零撲殺政策，讓流動犬貓入所後待的時間從12天到現在數月、1年甚至有到5年以上的都有。



一位公立收容所志工曾向她透露，過去志工的首要任務，就是要把流浪動物拍美美的再po上網吸引民眾領養，但在零撲殺政策後，可能因為犬隻長期處在擁擠、高壓力的環境，變得性格難以親近、易怒，就算被領養後，被退回的機率也很高；因此，志工們現在的首要任務，反而是要維持所內動物的心靈健康，要時常帶狗狗出去遛，讓牠們有運動的空間，以舒緩流浪狗在所內的心理壓力。



國會火速上架零撲殺 導演坦言政策「蒼白、空洞」



談起當年因為電影的關係，間接促使零撲殺政策上路，Raye稱呼它是「蒼白、空洞」的政策。



她回憶，2015年在立法院中審議時，不管是動保團體或是官方都一致認為「不會過吧」、「現在每年都進去這麼多隻，怎麼會過？」豈料，該政策卻打破眾人眼鏡過了。Raye有點無奈地自嘲地：「我也不懂怎麼會過，可能也真的是我們害得吧！」



她以國外來說，在歐美、日本等國家都還是有在做人道安樂死，雖然不少當地動保團體正在推動「NO KILL」，也就是降低安樂率，但所謂的「NO KILL」也不是直接降到零撲殺，例如美國動保團體就是訴求要把人道處理率減少到10%，而英國則是要降到6%左右。



「像台灣這樣直接降到0%、1%的安樂死率，其實相當變態！所以才會很多人說，你這樣（零撲殺政策）根本不叫符合動物福利，你只是不敢做、不願意去做而已。」



▲全台收容所面臨「爆籠」的狀況，迫使政府思考如何去解決流浪動物的源頭問題。（示意圖／記者陳明安攝） 收容所從反派變正派 角色轉換能將危機化為轉機



對於「後零撲殺」後所面臨的各種困境，不少人會問到主管機關在哪裡？農委會底下僅有畜牧處動保科主掌動保相關業務，層級之低歷年來廣受動保團體批評。Raye緩頻地說：「這其實很正常。」因為台灣社會過去從來不重視動保議題，所以不管是中央或是地方，處理動保議題的單位都很低。



「當大家關注時，這問題的洞已經太大了。」Raye認為，這些機關就算預算提升兩倍、三倍，都解決不了目前的動保難題，因此只能東做一些、西做一些，卻是怎麼做都被罵，很難獲得成就感。



不過，Raye也強調，零撲殺政策也不是全然都是壞處，因為當政府少了「安樂死」這個政策工具後，才了解到流浪動物是個大問題，雖說零撲殺政策讓公立收容所經營遇到種種困境，但事實上也是個轉機。



「因為這樣等於『沒了後路』，政府就必須要想辦法，徹底解決流浪動物的源頭問題。」Raye提到，因為零撲殺政策、紀錄片的關係，讓收容所必須更加注重改善環境，尤其是投入疫苗後，讓所內瘟疫情況也有很顯著的改變，「由反派變成正派，這個轉變就是他們應該把握的。」如果收容所能夠接受這樣的定位，變得更開放、透明以及正向，廣泛與民間交流、求援，然後納入外界意見與資源，反而會做得更好。





十二夜之後1／只進不出的爆量犬貓 直擊收容所爆籠困境 十二夜之後2／澎湖收容所盼不到獸醫 屏東卻能谷底翻身 十二夜之後3／公職獸醫待遇低 1人顧300犬貓恐怖失衡 十二夜之後4／零安樂死倉促上路 「後遺症」如何解決？ 十二夜之後5／浪浪從哪來？「愛心」行為竟成問題導火線 十二夜之後6／TNR是無底洞 就像一場永遠打不完的仗 十二夜之後8／動保政策沒彈藥 只憑一個「科」怎麼管！