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十二夜之後8／動保政策沒彈藥　只憑一個「科」怎麼管！

記者賴志昶／專題報導
calendar_today2020-08-17 07:00:00update2020-08-17 09:22:15

▲全台收容所面臨「爆籠」的狀況，迫使政府思考如何去解決流浪動物的源頭問題。（示意圖／記者陳明安攝）
▲全台收容所面臨「爆籠」的狀況，迫使政府思考如何去解決流浪動物的源頭問題。（示意圖／記者陳明安攝）
「零撲殺」政策自2017年正式上路，原為終結「十二夜」的美意，卻在中央未有配套措施、地方人力未跟上等因素影響下，使得公立收容所內「爆籠」情況屢屢發生。在此情況下，除了讓所內流浪動物福利受損外，更促使野外人犬衝突情況加劇，進而突顯第一線基層人力不足的無奈困境。

「不會過吧！」探討公立收容所撲殺議題的紀錄片《十二夜》導演Raye回憶，2015年立法院正在審查零撲殺政策時，不管是地方機關、動保人士都一致認為該政策不可能通過。

不料，零撲殺政策還真的過了。當然修法通過背後有諸多原因，除了因為紀錄片掀起的社會輿論外，還有當時桃園新屋收容所獸醫輕生的事件，引發媒體大篇幅報導等因素，但總歸一句就是「民氣可用」。

立法院不分黨派立委看上動保議題背後強大的民意基礎，倉促將零撲殺政策強推上架，不僅沒有其他的配套措施，也不提供主管機關足夠的「子彈」與「戰力」，所造成的後果，就是近年來的流浪動物福利受損、基層人員受氣、主管機關也哀嘆無力。

其實，除了零撲殺政策倉促修法通過之外，當年《動保法》在制定時，就留下諸多問題。

1998年，《動保法》於立法之初，就未另外設立專責機關，也未新增人力與單位，因此動保業務都是由原有單位兼辦，像是中央主管機關動保科就掛在農委會「畜牧處」之下，而地方相關業務則由縣市府的「農業處」、「家畜疾病防治所」等單位受理。

在社會大眾對於動物保護議題日漸關注的情況下，反觀中央主管相關業務的機關僅有動保「科」，層級之低不僅歷年來深受動保團體批評，也讓社會大眾質疑，一個「科」真的有「施展手腳」的空間能嗎？

在地方政府方面，縣市政府對動保業務的態度，完全主導著該縣市所有流浪動物的福利。如果該縣市首長支持，可能會另外獨立設置動保科，並挹注更多資源；若不幸不受重視的話，第一線人力僅由原有管理經濟動物、保育動物的獸醫兼任，這其中雖同為「管理動物」，但可能由於人員的觀念不同，使得收容所的動物福利，可能隔了縣市就有天壤之別。

▲全台收容所面臨「爆籠」的狀況，迫使政府思考如何去解決流浪動物的源頭問題。（示意圖／記者陳明安攝）
▲全台收容所面臨「爆籠」的狀況，迫使政府思考如何去解決流浪動物的源頭問題。（示意圖／記者陳明安攝）
除了主管機關的人力、經費不足之外，地方政府還得面對各種民意壓力，就算是有現行法令依據，面對民眾動保觀念偏差，仍是不敢開罰。

以結紮為例，依據《動保法》第22條第3項規定，特定寵物（指家犬貓）飼主應為寵物絕育，或向相關單位申報，並提出繁殖管理說明後得免絕育，如有繁殖需求也應申報，違反者將可依同法第27條第1項第8款規定，處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰，並得公布其姓名、照片及違法事實。

雖有法令明擺在前，但實際是否裁罰，也是要看地方政府的眼色。

就有下鄉進行家犬、遊蕩犬TNvR計畫的動保團體發現，部分縣市的地方基層面對未進行家犬絕育的飼主，大多先採用規勸方式，之後若對方仍不絕育，也只是要求飼主提出繁殖管理說明，很少實際開罰，此舉就讓絕育計畫形成一個破口。

面對「春風吹又生」的流浪動物族群，農委會動保科坦言「沒有其他神奇的方法」，目前看來僅有進行TNvR一途。但在源頭管理沒有強制執法約束下，現行地方政府也無法以科學方式進行TNvR，東做一塊、西做一塊的「盲紮」，最終也僅是讓TNvR成為「財務黑洞」，正如同動保團體所言，「做三輩子都做不完！」

台灣動保政策歷經數10年來的搖擺，直到在近年來才勇敢跨出重要一步，也就是廢除收容所安樂死制度，此政策雖然在全球是少見的措施，但是政府在面對「後零撲殺時期」所出現的各種難題時，更應該拉高「動保科」的主管機關層級，就算僅以有限資源來管理，也要謹慎思考如何善用，畢竟這些流浪動物的生命，也只能仰賴這些「彈藥」了。

十二夜之後1／只進不出的爆量犬貓　直擊收容所爆籠困境 十二夜之後2／澎湖收容所盼不到獸醫　屏東卻能谷底翻身 十二夜之後3／公職獸醫待遇低　1人顧300犬貓恐怖失衡 十二夜之後4／零安樂死倉促上路　「後遺症」如何解決？ 十二夜之後5／浪浪從哪來？「愛心」行為竟成問題導火線 十二夜之後6／TNR是無底洞　就像一場永遠打不完的仗 十二夜之後7／導演無奈成罪人　批零撲殺政策蒼白又空洞

關鍵字

動保 TNvR 公立收容所 流浪動物 TNR 零撲殺

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