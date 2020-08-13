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國小數學好難！他一看「指數＋解謎」臉綠：又在考家長　

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-13 19:37:00

▲一名網友分享國小的數學題目，但困難指數意外引起網路討論。（圖／翻攝自PTT）
▲一名網友分享國小的數學題目，但困難指數意外引起網路討論。（圖／翻攝自PTT）
近來台灣教育方針已經從單純的考試只要死背答案就能過關，漸漸改為得靈活應用、求新求變才能符合多元素養的趨勢。日前就有網友貼出一則正在準備師培實習同學練習用的「小學題目」，沒想到這道難題內容不只包含了讓人頭痛的猜謎解密，更是要透過「指數」來回答，讓不少網友崩潰直言「出這個題目意義在哪裡」。

原PO在PTT貼出兩張小學題目的圖片，發文提到因為朋友正在準備師培實習，傳了這份國小的題目給他，「原本覺得小學題阿輕鬆的啦，結果卡了半小時還算不出來」，他把題目附上請網友試著一起解答，沒想到雖然只是國小的題目，卻要運用「指數」運算得出解謎符號，再透過題目規則轉為注音符號，依序填入謎題的空格後，還得從中尋找出一首13字的童謠。

▲（圖／翻攝自PTT）
▲這道國小數學題目考倒不少人。（圖／翻攝自PTT）
這道讓原PO卡了半小時還解不出來題目曝光後，也考倒了一群原本信心滿滿的網友，不少人仔細閱讀完題目後也不禁傻眼直喊看不懂「國小有指數、負數？我記得國中才教耶」、「媽啊！我不當小學生了」、「亂湊啊，太難了，我要去讀多因子變異數分析了」、「又在考家長了」、「去找國文老師拿童謠來逆推感覺比較有效率」。

不過所謂「高手在民間」，讓眾人苦惱的題庫最後也被一位神人輕鬆解開，這名網友留言給出神解析，原來要解這道題目除了得先填完指數運算，更要從謎題的中心「順時鐘」向外組合，透過注音符號才會得到其實是來自童謠《小皮球》的13字答案「小皮球，香蕉油，滿地開花二十一」。

▲（圖／翻攝自PTT）
▲神人給出解題關鍵，原來得順時鐘觀察才能得到答案。（圖／翻攝自PTT）
據了解，這則數學題目是某出版社推出得國小一上的數學課本的內容，設計這道題目的構想原是因為「指數的表示方式是孩子們常搞混的地方」，因此透過國外的學習單以「連連看或拼圖配對的方式進行練習」。不少網友直到看了神人解析這才恍然大悟，紛紛在底下朝聖稱讚「太神啦！甘拜下風」、「螺旋提示給的也太隱晦」、「解得出來你是鬼吧」、「看了解答還是看不懂嗚嗚」。（編輯：楊智傑）

關鍵字

題目 小學 數學 指數 國小

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