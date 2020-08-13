🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

情人節最高景觀餐廳　星宇航空七夕偽出國14日開賣

記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-08-13 20:22:56update2020-08-13 20:26:23

▲星宇航空 8 月 22 日再推出「比翼雙飛七夕雙機」飛行體驗，明（ 14 ）日下午 13:00 於 KLOOK 、可樂旅遊、雄獅旅遊、喜鴻假期及準時開賣。（圖／星宇航空）
▲星宇航空 8 月 22 日再推出「比翼雙飛七夕雙機」飛行體驗，明（ 14 ）日下午 13:00 於 KLOOK 、可樂旅遊、雄獅旅遊、喜鴻假期及準時開賣。（圖／星宇航空）
星宇航空日前推出「偽出國」飛行體驗，首發團 5 分鐘內被搶購一空，再接再厲於 8 月 22 日再推出「比翼雙飛七夕雙機」飛行體驗，雙航班 JX8025 、 JX8520 接力起飛，規畫限量情人雅座套票，要帶旅客在七夕前夕的周末展開一場最浪漫的空中約會，明（ 14 ）日下午 13:00 於 KLOOK 、可樂旅遊、雄獅旅遊、喜鴻假期及易遊網開賣。

星宇航空表示， 8 月 22 日七夕類出國活動雙航班 JX8025 、 JX8520 分別取「你愛我」及「我愛你」之諧音， JX8025 中午 11:0 0起飛， JX8520 下午 16:30 起飛，旅客可選擇欣賞海天一色的壯濶景緻，或是將絢爛夕陽、夜景盡收眼底。航班自桃園機場起飛，向南往菲律賓方向飛行，至東沙群島折返，飛行高度介於 8,000 至 15,000 呎之間，旅客沿途可自高空欣賞台灣美景。

星宇航空指出，搭機旅客當日可獲得紀念證書及禮品組，並於機坪進行星宇裝備車輛大賞，航程中全艙等皆可觀賞空中電影院，商務艙備有三款餐點供選擇，包含米其林一星「Longtail」亞洲當代料理，經濟艙則為「胡同燒肉」醬燒豬五花丼，預購及在航班上購買免稅品，皆可享有不限件數 75 折之優惠。

據了解，此次飛行體驗除了與 KLOOK 合作銷售外，另與可樂旅遊、雄獅旅遊、喜鴻假期、易遊網等業者合作，除了有經濟艙飛行體驗價含稅 5,520 元，另外還包裝機加酒行程，售價 17,520 元起。

以易遊網為例，搭乘星宇航空夕陽夜景班，可入住五星級台北寒舍艾美酒店一晚，另享 2 客早餐、北緯二十五飲料券 2 張、免費延遲退房至 2 點，以及安排雙 B 名車接駁服務機場接駁服務，雙人價含稅 17,520 元，加碼贈送「北歐Vana Candles」香氛蠟燭禮盒。

此外，中華航空「七夕閃光機」雙人套票，易遊網也同步於明日上午 09:00 限量開賣，商務艙雙人套票含稅 8,899 元起，經濟艙雙人套票含稅 7,374 元起，皆包含環島飛行體驗、 GODIVA 下午茶、 NOVOTEL 情人晚餐、告白頭墊、商務艙過夜包等情人專屬的浪漫服務。

關鍵字

星宇航空 七夕 情人節 開賣 偽出國

NOW民調中心

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答
看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答
七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【東京鐵塔建造秘辛】東京鐵塔有兄弟？盤點「塔博士」內藤多仲的六座名塔

【東京鐵塔建造秘辛】東京鐵塔有兄弟？盤點「塔博士」內藤多仲的六座名塔

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

[PR]共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

[PR]港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]免出國超夯五大國際觀星點　台灣最美夏季銀河就在這！

免出國超夯五大國際觀星點　台灣最美夏季銀河就在這！

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]談起戀愛就判若兩人？！OO座變得眼裡世界只剩妳

談起戀愛就判若兩人？！OO座變得眼裡世界只剩妳

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽