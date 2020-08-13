情人節最高景觀餐廳　星宇航空七夕偽出國14日開賣

星宇航空表示， 8 月 22 日七夕類出國活動雙航班 JX8025 、 JX8520 分別取「你愛我」及「我愛你」之諧音， JX8025 中午 11:0 0起飛， JX8520 下午 16:30 起飛，旅客可選擇欣賞海天一色的壯濶景緻，或是將絢爛夕陽、夜景盡收眼底。航班自桃園機場起飛，向南往菲律賓方向飛行，至東沙群島折返，飛行高度介於 8,000 至 15,000 呎之間，旅客沿途可自高空欣賞台灣美景。
星宇航空指出，搭機旅客當日可獲得紀念證書及禮品組，並於機坪進行星宇裝備車輛大賞，航程中全艙等皆可觀賞空中電影院，商務艙備有三款餐點供選擇，包含米其林一星「Longtail」亞洲當代料理，經濟艙則為「胡同燒肉」醬燒豬五花丼，預購及在航班上購買免稅品，皆可享有不限件數 75 折之優惠。
據了解，此次飛行體驗除了與 KLOOK 合作銷售外，另與可樂旅遊、雄獅旅遊、喜鴻假期、易遊網等業者合作，除了有經濟艙飛行體驗價含稅 5,520 元，另外還包裝機加酒行程，售價 17,520 元起。
以易遊網為例，搭乘星宇航空夕陽夜景班，可入住五星級台北寒舍艾美酒店一晚，另享 2 客早餐、北緯二十五飲料券 2 張、免費延遲退房至 2 點，以及安排雙 B 名車接駁服務機場接駁服務，雙人價含稅 17,520 元，加碼贈送「北歐Vana Candles」香氛蠟燭禮盒。
此外，中華航空「七夕閃光機」雙人套票，易遊網也同步於明日上午 09:00 限量開賣，商務艙雙人套票含稅 8,899 元起，經濟艙雙人套票含稅 7,374 元起，皆包含環島飛行體驗、 GODIVA 下午茶、 NOVOTEL 情人晚餐、告白頭墊、商務艙過夜包等情人專屬的浪漫服務。