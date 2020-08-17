十二夜之後1／只進不出的爆量犬貓　直擊收容所爆籠困境

根據農委會統計，從2012年至2019年每年的流浪動物收容隻數不斷減少，但這並不代表台灣的流浪貓狗總數正在下降，而是已經爆量的收容所早已無法負擔，目前全台5成的縣市都瀕臨滿員或已經超收，台北目前已經超收152%的流浪貓狗，澎湖更是接近200%，雲林也來到119%，擁擠的空間讓流浪貓狗難以喘息，更讓遲遲未擴編的第一線人力疲於奔命。
面對「爆籠」的收容所，流浪動物的生活環境堪憂，以國內的公立收容所來看，平均一位獸醫師每年要照料約305隻流浪動物，而每位管理人員每年則平均要照顧約151隻流浪犬貓。
事實上，各個地方縣市處理動保相關工作的單位，還要處理所有畜牧經濟類、保育類等動植物，資源層層瓜分之下，即使各個公立收容所在零撲殺後政策後使出渾身解數，面對幾乎「只進不出」的狀況，依舊無能為力。
地方政府和民間單位都認為，若不能有效管理流浪動物的源頭問題，新的收容所就算啟用，爆滿也只是時間問題。況且，流浪動物的成因並非只是棄養那麼單純，民眾任意餵食的行為、民間收容所與中途之家無法可管，加上放養犬隻結紮不確實等問題，都導致流浪動物源源不絕，且從2017年開始，台灣的公立收容所領養率已經開始下降，更加重了收容所持續爆滿的狀況。
到底該如何從源頭進行管理？公私立單位目前在國內的積極作為都是TNvR，但「春風吹又生」，除非半年內在單一地區進行高強度絕育，也就是至少要有7成的犬貓要被結紮，否則絕育速度永遠也無法趕上流浪動物的生育速度，TNvR最後只會成為錢坑。
政府急就章的修法、零撲殺政策倉促上路，都使得流浪貓狗問題碰上新難題，以國外為例，歐美、日本等國家依然保有安樂死作法，例如美國動保團體就是訴求要把人道處理率減少到10%，而英國則是降到6%左右，並非台灣直接將安樂死率降至0%、1%，犬貓爆量的問題已經失控。
然而，中央政府無法有效管理的一大原因，也是因為主管流浪動物的動保科層級過低。
在過去的政府編制上，並沒有負責動保業務的機關，在動保的觀念出現後，才由農委會畜牧處底下的動保科來管理，但動保科人員也是從原本的編制下調派，行政層級過低的結果，就是無法有效控管地方動保業務，除了制定法令、爭取預算之外，很難有更積極的作為，只能無奈感嘆希望縣市首長能對當地動保業務給予更多關注。
台灣廢除收容所安樂死制度在全球是少見的措施，但是政府在面對「後零撲殺時期」所出現的各種難題時，更應該拉高主管機關動保科的層級、擴編人力和預算，並有效教育民眾，就算僅以有限資源來管理，也要謹慎思考如何善用，在零撲殺制策之後，動保困境才有轉機。
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