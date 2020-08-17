十二夜之後2／澎湖收容所盼不到獸醫　屏東卻能谷底翻身

國人動保意識在近幾年高漲，零撲殺政策在2017年正式上路，但隨之而來的便是流浪犬貓的數量爆增，面對不斷擠進收容所的流浪貓狗，各縣市公立收容所也只能概括承受，《NOWnews今日新聞》採訪團隊實際走訪台北市、澎湖縣、雲林縣和屏東縣，沒有中央統一管理，地方政府各自為政的管理方式，使得收容所的經營成果截然不同，窮困的縣市大嘆經費不足、委外經營的縣市苦於獸醫不足，就連首都台北也有不同的困境，沒有配套措施的修法，已經在零撲殺政策開始顯現。





爆籠率逼近200% 澎湖收容所死亡率全台最高





澎湖縣流浪動物收容中心是一幢低矮的鐵皮建築，位於澎湖馬公機場不遠處，還沒靠近門口，濃厚的異味就已經撲鼻而來，走進收容所一探，籠內清洗的水漬未乾、部分犬隻蜷縮在角落，有的肋骨清晰可見，有的則是毛髮糾結，具有攻擊性或是容易遭到欺負的狗則被關在狹窄的鐵籠裡，整個所內只要花五分鐘就可走完一圈的面積，很難想像這裡竟擠進了275隻流浪貓狗。



▲澎湖縣流浪動物收容中心的犬貓超收比率已經接近2倍，所內死亡率也是全台最高。（圖／記者陳明安攝） 攤開農委會的公開數據顯示，澎湖縣流浪動物收容中心的犬貓超收比率已經接近2倍，負責管理的澎湖縣家畜疾病防治所所長郭仁政在任26年，於今（109）年6月正式退休交棒，由於他不贊成絕育（TNvR），再加上從2017至2019年，澎湖縣流浪動物收容中心平均所內死亡率高達21%，居於全台之冠，使得郭仁政被動保團體封為「屠狗之王」。





問題出在哪？郭仁政也道盡無奈，他提到，《動保法》在1998年通過後，地方的家畜所除了傳統的防疫工作、經濟家畜管理之外，也開始轉做流浪動物工作，即便有中央的預算支持，但對澎湖來說「人力的缺乏才是重點！公家單位只能用既有的人力負擔更重的工作。」





目前澎湖收容所只有4名管理人員，而且沒有專職的獸醫，所以無法一一幫犬隻結紮，只能採用公、母分開飼養的方式杜絕生育，更不用說會有志工能遛狗了，光是努力讓這些收進來的貓犬吃飽、盡力維護環境對他們來說已經是極限。



▲2017年零安樂政策上路後，屏東公立收容所死亡露暴增，在顏杏娟接手後谷底翻身，澎湖收容中心則高居不下。（製表／NOWnews製圖中心，資料來源：農委會） ▲2017年零安樂政策上路後，屏東公立收容所死亡露暴增，在顏杏娟接手後谷底翻身，澎湖收容中心則高居不下。（製表／NOWnews製圖中心，資料來源：農委會）

吊車尾翻身前段班 屏東中途之家委外經營應對





雖然都缺乏人力，但屏東縣公立犬貓中途之家卻因為委外經營，慢慢從谷底翻身。





屏東縣中途之家在2018年9月正式成立，前身就是屏東縣公立收容所，2017年以前，他們執行安樂死的數量都在5成以上，在2014年更是高達88%，曾經一年撲殺6千多流浪犬，數量非常驚人，在零撲殺政策上路後的隔年，因為不能再任意執行安樂死，所內死亡率瞬間飆升至20%，直到愛狗人協會理事長顏杏娟接管之後，才翻轉殘局，所內死亡率直接歸零，去（2019）年更是躍升全台認養率前3名的公立收容機構。





到底，他們是怎麼做到的？





顏杏娟回憶起2018年第一次踏進收容所時看到的慘況，到現在她都還記憶猶新，「我當下就決定，一定要讓牠們變得不一樣。」因此，顏杏娟花了一整個星期的時間將收容所的環境快速整頓，接著便將多年的犬貓管理經驗帶進來，在人員的悉心照料下，犬隻的健康狀況改善也變得親人，領養率自然提升。





現在，這裡的犬隻每天都有2次的放風時間，採訪團隊到訪的當下，數10隻狗在運動場奔跑、曬太陽，不需要牽繩也不會發生鬥毆傷亡，看到陌生的我們也不會戒備，顯得很自在。





這一切的轉變除了來自於經驗，顏杏娟認為，屏東縣政府委託給民間單位經營，讓公立收容所更有彈性，除了可以慎選飼主、教育民眾，也不會受各方的壓力影響，「我的角色是協助公部門，我們可以不在乎民意代表、長官的壓力，還可以教育民眾。」



▲在顏杏娟接手後，屏東縣公立犬貓中途之家從谷底翻身。（圖／陳明安攝）

沒有公立收容所 雲林縣攜手當地獸醫院尋生路





而同樣也是農業大縣的雲林，有別於其他縣市，是全台灣唯一一個沒有設立公立收容所的縣市。根據《動保法》第14條，縣市政府可以委託民間單位設置指定場所收留流浪動物，因此他們選擇和當地的獸醫院合作，並委託不同的民間代養場，走出一條屬於自己的路。





雲林動植物防疫所技正鄭安國說明，目前他們針對流浪動物處理，首先會送到有委任關係的動物醫院，檢查是否有傳染病、是否為遺失犬，若7日後仍無人招領或認養，才會被送到代養場，這樣的做法不僅可以讓民眾接觸到這些貓狗的機會更多、提升認養率，也能杜絕傳染病在收容所內爆發的機會，對比具有鄰避效應的公立收容機構，反而多了幾分優勢。





委任承接的志成動物醫院獸醫林志成也說，以雲林來說，代養的場所不可能請那麼多獸醫師，加上治療、打晶片等工作負擔很大，這樣的方式可以多人分散管理，比起一開始就集中管理還要好的，照護也會更加精緻。



▲雲林縣並沒有公立收容所，而是靠著當地的獸醫院和民營代養場協助。（圖／記者陳明安攝） 人力足、預算高 台北市苦撐暴籠難題





而我們回到首善之都台北市，少了農業大縣需要分擔人力照顧畜牧產業，加上預算充足，台北市動物之家的經營明顯相較於其他縣市完善許多。不過，首都也有首都要面對的問題，在地狹人稠的台北市，民眾對於流浪動物的接受度也很低，投訴案數量大，結果使得原本核定可收容450隻的台北市動物之家，爆增至700多隻。





雖說犬貓數量爆增，但是對比其他縣市的公立收容所，台北市動物之家光是獸醫師就有7位，還會多聘任2個民間獸醫師、4名獸醫助理，上百位志工也會從旁協助，平均每周會有250隻狗可以出去放風、到戶外享受陽光。另外，除了所內既有的醫療設施，願意協助的民間獸醫院也不少，醫療量能相當充足。



▲台北市動物之家預算、人力充足，經營明顯相較於其他縣市完善許多。（圖／記者陳明安攝）

除了人力較為充足之外，台北市也將斥資超過7億興建新的動物之家，預計在2023年4月啟用，屆時除了收容數量可再增加，同時規劃生命教育教室、友善寵物的親子遊憩場所、醫療中心與寵物美容室等，希望藉此洗刷民眾對於收容所的刻板印象，讓流浪動物能走入家庭。



《NOWnews今日新聞》採訪團隊在實際走訪四個縣市的公立收容所後發現，即便在零撲殺後政策後地方政府使出渾身解數，但各自為政的結果就是管理品質參差不齊，少了安樂死作為減少流浪動物的出口之一，收容所所能容納的犬貓數量已經達到極限，在動保意識持續高漲的意識之下，流浪犬貓面臨的新困境才正要開始。





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