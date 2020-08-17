十二夜之後5／浪浪從哪來？「愛心」行為竟成問題導火線

零撲殺政策造成各縣市收容所內的貓狗持續爆量，雖然中央政府分配大筆預算給地方政府興建新收容所，希望提升收容量能，但地方政府和民間單位都認為，若不能有效管理流浪動物的源頭問題，新的收容所爆滿也只是時間問題。仔細探究流浪動物的成因，其實並非只是棄養那麼簡單，民眾任意餵食的行為、民間收容所與中途之家無法可管，加上放養犬隻結紮不確實等，都導致流浪動物源源不絕。





根據相信動物協會2016至2017年在北北基地區進行絕育的2705隻遊蕩母犬進行分析，發現野犬比例為47.5%、放養犬33.1%、棄養或走失犬僅12.8%。雖然各區的浪犬來源比例稍有不同，但這份調查打破了社會對「流浪貓狗主因為棄養」的想像。



▲根據動物協會報告，打破了社會對「流浪貓狗主因為棄養」的想像。（圖／記者陳明安攝）

愛爸、愛媽亂餵食 流浪狗數量暴增成威脅





台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏說，流浪動物在街上有愛心媽媽在餵，還會有動保團體幫忙在做絕育，「那我今天不喜歡一隻狗那就丟街上嘛，沒關係啊！」飼主責任的崩解，讓流浪貓狗在野外的族群持續增加。





時任澎湖縣家畜疾病防治所所長郭仁政也提到：「物種都是自然消長的，很多流浪狗就是從出生到生長在野外，已經是『野生狗』了，那就應該用野生動物的角度去看待。」若是牠的食物來源少了，族群數量自然就會減少，但當有愛爸、愛媽的不斷餵食，又沒有幫忙結紮的情況下，牠們就是不斷繁殖，再加上一旦因為任何原因中斷餵食，動物的本能出現，許多畜牧人家的家畜就會遭殃，「當野生動物已經侵害到人類的生命財產安全，就應該要控制，（安樂死）看起來很殘暴但其實是在做平衡生態。」





雲林縣動植物防疫所技正鄭安國也表示，經過觀察，雲林當地的流浪狗特定聚集地，就是因為有很多愛爸、愛媽餵食，食物來源充足，「騎機車經過，就把飼料整包一丟」，餵食流浪動物本來應該是有愛心的行為，但對當地的居民造成很大的困擾。





寵物商業同業公會全國聯合會理事長張靖霖也指出，不餵食不是自己飼養的物種應該是一個基本的知識，不當的餵食，的確讓流浪犬隻數量無法控制。



▲張靖霖說，現在棄養已經不是流浪貓狗來源的主因，反而是民眾私自經營的中途之家和私人狗場成為一大破口。（圖／記者陳明安攝）

中途之家、私人狗場 都算「非法寵物業」？





除了愛爸、愛媽的餵食外，張靖霖說，現在棄養已經不是流浪貓狗來源的主因，反而是民眾私自經營的中途之家和私人狗場，成為流浪動物來源的一大破口，「合法的繁殖買賣業在2018年（特定寵物業管理辦法）修法後就相當嚴格，包含要取得兩張牌照、人員要每年有教育訓練時數，但反觀中途之家、私人狗場的模式其實和寵物、繁殖業者相同，但現行卻無法可管。」





張靖霖進一步指出，私人的狗場或是中途之家收費後照顧寵物，就是寄養業，如果領養要再收取費用，就等同買賣業，如果又任意將犬貓進行繁衍，那就是繁殖業，「合法業者需要評鑑，需要追蹤飼主，我們的管控是有自己的一套方式的，但他們就是管理上的黑數。」





同時他也為合法業者叫屈，「在公、私立收容所內的流浪犬貓，95%都是混種貓狗，品種犬只佔了5%，而且認養率秒殺。」對於外界常會誤解，寵物店和繁殖業者就是讓流浪犬貓數量大增的說法，張靖霖感到無奈，「反而是很多民間狗場、中途等非法單位的領養過程，不需要打晶片，飼主不想養就往外放，對合法業者來說都是無妄之災，我們身為業者，更該負起社會責任，告訴其他業者和飼主責任教育的重要。」





愛心團體勾搭繁殖業 寵物買賣產銷鏈成破口





不過，陳玉敏認為，對於繁殖、買賣業者，政府也應該要從總量上管制，「台灣只有2300萬人口，寵物市場每年到底可以消耗多少？每年流入市場的狗有幾十萬隻，但是真到有那麼高的消費力嗎？那些消不掉的狗又到哪裡去了？」她提到，公立收容所每年都要接收很多繁殖、買賣業者，因為賣不掉或是有病的犬貓，「但這樣就是在幫繁殖業者擦屁股。」





陳玉敏認為，連台灣的經濟動物（像是蛋雞），都因為產銷調節而需要管制數量，寵物更加需要，「台灣的公、私機構已經耗費相當大量的成本來處理流浪動物問題，總量管制才是重點。」



▲陳玉敏認為，連台灣的經濟動物，都因為產銷調節而需要管制數量，寵物更加需要。（圖／記者陳明安攝）

對此，農委會畜牧處動保科科長鄭祝菁指出，農委會已經有在教育民眾家犬、家貓不要再繼續繁殖或棄養，不要再讓牠們成為流浪動物的來源，飼主責任部分一定要落實。而雲林縣志成動物醫院設醫師也指出，地方政府也持續呼籲民眾應該幫家犬植晶片、要打狂犬病、要結紮，才可以控制狗的數量，雲林縣政府也一直提供結紮補助，就是希望貓狗不要再越來越多。



從公家單位到民間團體、業者口徑一致，源頭管理才是有效控制流量貓狗的解方，但台灣目前犬貓爆量已成為事實，但是離開繁華的都市區後，在城鄉各地要推行家犬絕育觀念並非易事，基礎的飼主責任難以落實，非法的民間業者管理還需要法律支持，愛心人士的餵養觀念問題也需要時間改變，台灣的流浪貓狗數量持續上升的困境，目前看來依舊無解。





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