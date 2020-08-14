雷神下凡？雲林出現巨大「柱狀閃電」　農民曆揭驚人巧合

有網友在臉書社團「西螺囝仔（Xiluo）」分享這張照片，照片中可以看到一道超巨大閃電從天而降，旁邊還有幾個較細的閃電陪襯，真的是十分罕見的景象。連氣象專家彭啟明都轉貼了這張照片，直呼好嚇人的閃電，更笑稱「很誇張，好像雷神索爾的下凡人間」。
而拍攝到這張照片的網友也說明，自己第一次看到直徑這麼大的閃電，並透露照片是在雲林二崙往西螺、莿桐方向拍攝。看呆的網友紛紛留言回覆說，「索爾非常生氣，彩虹橋壞掉惹」、「上面的幫台電送電來了」、「昨天發誓太扯蛋，老天爺聽不下去了」、「哪位道友在渡劫？」、「集體發誓？」、「閃光像飛龍在天很壯觀」、「艾涅爾從無限大地回來了」、「其他次元空間裡的神之戰」。
更有網友指出，昨天是「農曆六月二十四，是雷神的下凡日沒錯」；也有人懷疑是過度曝光的關係，「曝光問題啦，測光測到旁邊，所以閃電主體直接過曝的亂七八糟」、「應該是長時間曝光，加上雷擊密集所形成的」。
但也有人認為，「我一開始也以為曝光太久，但如果是曝光有問題，旁邊閃電應該也會有類似的狀況」、「好猛，感覺不像過曝因為旁邊還有一些細絲」。更有其他雲林人證實，「雲林星期三真的超大的雷！整個天空都亮了」、「那晚真的有一道閃電爆亮的」。（編輯：倪浩軒）