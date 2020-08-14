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台北人超冷漠？男曝「恐怖真相」　網卻反嗆：最好是這樣

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-14 11:15:00

▲網友表示曾有南部友人向他提及台北人都很冷漠，沒有人情味，貼文一出引起網友熱議。（示意圖，與文章中內容無關／取自unsplash）
▲網友表示曾有南部友人向他提及台北人都很冷漠，沒有人情味，貼文一出引起網友熱議。（示意圖，與文章中內容無關／取自unsplash）
不少中南部的年輕人會選擇北上打拼，成為「北漂青年」，但也因各地民情還是不太相同，也有許多人感嘆難適應，對此，也有網友分享，有南部的好友和他說，「台北人看你言行或衣著比較矬、不入流，就懶得理你，很冷漠」，貼文一出，引起網友熱議。

該名網友在PTT以「覺得台北人和非台北人真的有差嗎？」為題，表示他本身是新北人，也沒有要戰南北的意思，但他有好友是南部人，更對原PO揭露恐怖的真相，「台北人只要看你言行或衣著比較矬，就懶得理你，很冷漠」，並以身邊朋友為例，而他後來也發現那些朋友還真的都是這樣。

▲網友以「覺得台北人和非台北人真的有差嗎？」為題，在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
▲網友以「覺得台北人和非台北人真的有差嗎？」為題，在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
而他也提到，以前的非台北人室友們，也曾討論過「台北人是否很前衛、有錢、會不會看不起他們」；而之後的房東是南部人，也時常告訴他「台北人多爛，又沒人情味，都支持國民黨？」。但事隔多年後，他也發現其實有優越意識的人哪裡都是，讓他不禁疑惑「所以認真說台北人跟非台北人真的有普遍的差別嗎？」。

沒想到貼文一出，引起網友熱議，「我以前知道的台北人嫌南部成大嫌得要死，然後拼指考回北部NTU，我的感覺是這些人大概一輩子也出不了北部了，然後永遠說外國很好很進步，個性不會變的，眼界有時候窄到發噱」、「有阿，台北人自私又冷漠」、「以前在台北公司上班，公司的純台北人同事，真的會稱呼我們其他縣市同事為鄉下人」。

但也有網友表示「北上求學就業以來，困難時得到幾次真心不張揚的幫助，都是純正的台北人，他們看似不熱絡，但其實默默的注意是否需要出手幫忙」、「我認識土生土長的台北人都蠻和善的，個人認為和家庭教育的養成，或後天自我成長的培養有關」、「非台北人親戚常說台北人冷漠，結果他們最喜歡講人閒話、佔人便宜、背後捅刀，真的好熱情」、「最好是這樣，這根本是家庭教育的問題吧」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

冷漠 南部 北漂青年 人情味 台北

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