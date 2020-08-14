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前任交往富二代！男曝「悲慘心聲」　全場安慰：與你無關

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-14 11:33:00

▲男網友表示前任交往一個富二代，生活過得很富裕，讓他不知該怎麼做才能變成更好的人，過得比前任好。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲男網友表示前任交往一個富二代，生活過得很富裕，讓他不知該怎麼做才能變成更好的人，過得比前任好。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
情侶交往時，肯定會留下許多難忘的美好回憶，但是如果不幸走上分手一路，每個人也都會有屬於自己的方式來釋懷，但也有些人短時間內還是揮不掉前任的影子，深受影響，對此，就有名男網友分享，前任交了一個富二代男友，讓他不知「分手後要怎麼做才能變成更好的人，讓生活過得比前任好？」。

該名網友在PTT以「怎麼成為更好的人」為題，表示因為前任找到富二代，每次Instagram都在PO出國玩或上高檔酒店，反觀自己只是普通受薪階級，即便也交了新女友，但也根本沒那種財力揮霍，頂多看個電影，一年去一次東亞旅遊，旅費也是和女友AA制，幫忙出機加酒之類的。

▲網友以「怎麼成為更好的人」為題，在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
▲網友以「怎麼成為更好的人」為題，在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
他也提到，男人為了存錢，要買房、買車還要付保險，根本沒有錢揮霍，頂多去健身房，自己吃飯也就隨便吃個路邊攤，假日為了省錢也是待在家，偶爾約朋友打球，或是看看股票有沒有機會小撈一筆。「該怎麼變更好讓前任另眼相看？」，是學外語還是考證照呢，不然前任也只是心想「好險選更好的對象！」。

貼文一出，引起網友熱議，「跟別人比你就輸了，先不說你到底有沒有比她男友厲害，你光是在意他們，你就輸了」、「人比人氣死人」、「你的動力如果只是想讓前任羨慕，那放心吧，她現在過那麼爽根本不會再回頭看你，不用麻煩了」、「有這種想法，你永遠不會成為更好的人，多為自己想想，不是一直去比較」。

也有許多網友們紛紛留言安慰，「變成更好的人的第一步就是離開那些不好的人，想想對方連瞧都不瞧你一眼，把目光放在自己身上吧」、「仔細想想，至少你離開了一個不適合你的人，找一個真正愛你的人，平凡的過日子，說不定你的婚姻會比她更幸福一輩子，這樣也是贏過她了」、「把前任封鎖刪除，不然每天刷ig越刷越難過」、「過好自己的生活就好吧，前任的任何事都與你無關了」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

感情 前任 富二代 交往 分手

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