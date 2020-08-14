上進男精送「千元生日禮物」！女友一拆開竟30字爆氣狂嗆

該名男網友在社群平台《Dcard》上以「女友非Airpods不戴」為題，表示自己因家裡經濟關係，無法給另一伴太多，和女友會在一起也是女友做球給他，但他也不敢讓女友知道其實他家經濟不太好，他自己本身也都有打工，生活上算還OK。
他也提到，前陣子聽女友說想要無線耳機，他也就替女友買一個一千多元的無線耳機當生日禮物，放在女友床上準備給他驚喜，怎知女友竟傳來一堆訊息抱怨他送的禮物，「你怎麼不是買Airpods，我就是要那個，這是什麼啦，我不要這個，明天還你」。
原PO以為女友是在開玩笑，結果隔天竟還真的拿來還他，甚至以30字怒嗆「你買不起Airpods可以買二手的給我，也比你送的這個好啦！」讓他理智線當場斷裂，向女友怒飆幾句，他認為除了看禮物本身，心意也很重要，他也就直接拆開耳機聽歌，「不知道是耳機好聽還是自己多愁善感，竟然聽到哭了，大家覺得我要放生女友，還是放生這耳機，跟女友道歉然後把耳機賣掉，之後再找一副Airpods送她？」。
貼文一出，引起近6000名網友點讚，1500則留言，「分手吧，價值觀不合，而且女生也太勢利」、「拜託不要繼續！不會站在別人角度想事情的人真的不適合長久」、「放生女友吧」、「這女的有病嗎，想要不會自己買嗎？以為自己是什麼公主啊，看了就生氣，有禮物就要開心了還嫌勒，沒禮貌，這麼不尊重你確定你要繼續留著？」、「阿就物質啊一定要用最好的啊Airpods才能裝逼啊」、「就算不喜歡，直接跟送禮人這樣講真的有夠糟糕」。（編輯：郭佩蓉）