🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

女友上班穿超辣！男曝「約會秒素顏」原因　眾愣：頭好綠

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-14 15:08:12update2020-08-14 15:25:34

▲男網友表示女友上班都穿得很辣，甚至連下樓去個便利商店都要打扮30分鐘，但和他出門都素顏邋遢樣。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自stocksnap）
▲男網友表示女友上班都穿得很辣，甚至連下樓去個便利商店都要打扮30分鐘，但和他出門都素顏邋遢樣。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自stocksnap）
俗話說「女為悅己者容」，尤其情侶出門約會，大多數人都想展現自己最美、最帥的一面，不過就有男網友抱怨女友，上班時都露事業線、肚臍，配上短裙和熱褲去上班，就連買飯、逛街，甚至到樓下便利商店買個東西也要打扮才出門。

該名網友在社群平台《Dcard》以「遇到雙標女友，我想分手了」為題，表示目前和女友同居，是住在自己買的1700萬的房子裡，而其中一個房間被女友當成更衣室，高跟鞋更是超過50雙，頭髮長髮及腰，是很愛漂亮的女生，上班、買飯和逛街，都是穿露事業線、肚臍，搭配短裙或熱褲，甚至到樓下便利商店買個東西，也都要打扮完才出門。

▲網友以「遇到雙標女友，我想分手了」為題，在社群平台《Dcard》發文。
▲網友以「遇到雙標女友，我想分手了」為題，在社群平台《Dcard》發文。 （圖／翻攝自《Dcard》）
他也提到，可是當女友和他出門時，「她就直接素顏綁馬尾戴黑框眼鏡，穿個卡通圖案T恤，運動褲跟白布鞋」，問女友為何連去超商都要花30分鐘打扮，跟自己出門都超邋遢，結果女友竟說因為原PO身高才167，如果穿高跟鞋怕他「自卑」，原PO外型也配不上打扮過後的她，不想讓路人覺得「是美女遇野獸的組合」。

這讓原PO超級傻眼，「既然看不起我的外表，幹嘛跟我交往？」，而女友似乎也察覺到他不開心了，才改口說自己又不是用外表挑男人的女生，而且她也要顧慮原PO的心情，才故意不打扮，一直強調是「怕你自卑」，讓原PO直呼「完全雙標，讓我想甩了她」。

貼文一出，引起網友熱議，「遠遠就聞到綠味」、「公主，而且還有點綠綠的」、「真的是綠光罩頂啊」、「拜託快分，好想看她被提分反應會怎樣」、「這個拜金女就休了吧」；也有網友認為「女的一定很正，反正很多男生寧可花大錢養正妹女友，也不會去注意其他不雙標的普妹，當工具人要認命啊」、「很多男的約會一副魯宅樣，卻要女友化全妝打扮，你是不是就是這種啊」、「男生就愛當美女的工具人啊」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

感情 綠帽 女友 情侶 分手

NOW民調中心

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答
看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答
七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【東京鐵塔建造秘辛】東京鐵塔有兄弟？盤點「塔博士」內藤多仲的六座名塔

【東京鐵塔建造秘辛】東京鐵塔有兄弟？盤點「塔博士」內藤多仲的六座名塔

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

[PR]共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

[PR]港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

韓國瑜出現　藍綠白三方有「異」見

韓國瑜出現　藍綠白三方有「異」見

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]免出國超夯五大國際觀星點　台灣最美夏季銀河就在這！

免出國超夯五大國際觀星點　台灣最美夏季銀河就在這！

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]談起戀愛就判若兩人？！OO座變得眼裡世界只剩妳

談起戀愛就判若兩人？！OO座變得眼裡世界只剩妳

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽