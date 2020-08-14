女友上班穿超辣！男曝「約會秒素顏」原因　眾愣：頭好綠

該名網友在社群平台《Dcard》以「遇到雙標女友，我想分手了」為題，表示目前和女友同居，是住在自己買的1700萬的房子裡，而其中一個房間被女友當成更衣室，高跟鞋更是超過50雙，頭髮長髮及腰，是很愛漂亮的女生，上班、買飯和逛街，都是穿露事業線、肚臍，搭配短裙或熱褲，甚至到樓下便利商店買個東西，也都要打扮完才出門。
他也提到，可是當女友和他出門時，「她就直接素顏綁馬尾戴黑框眼鏡，穿個卡通圖案T恤，運動褲跟白布鞋」，問女友為何連去超商都要花30分鐘打扮，跟自己出門都超邋遢，結果女友竟說因為原PO身高才167，如果穿高跟鞋怕他「自卑」，原PO外型也配不上打扮過後的她，不想讓路人覺得「是美女遇野獸的組合」。
這讓原PO超級傻眼，「既然看不起我的外表，幹嘛跟我交往？」，而女友似乎也察覺到他不開心了，才改口說自己又不是用外表挑男人的女生，而且她也要顧慮原PO的心情，才故意不打扮，一直強調是「怕你自卑」，讓原PO直呼「完全雙標，讓我想甩了她」。
貼文一出，引起網友熱議，「遠遠就聞到綠味」、「公主，而且還有點綠綠的」、「真的是綠光罩頂啊」、「拜託快分，好想看她被提分反應會怎樣」、「這個拜金女就休了吧」；也有網友認為「女的一定很正，反正很多男生寧可花大錢養正妹女友，也不會去注意其他不雙標的普妹，當工具人要認命啊」、「很多男的約會一副魯宅樣，卻要女友化全妝打扮，你是不是就是這種啊」、「男生就愛當美女的工具人啊」。（編輯：郭佩蓉）