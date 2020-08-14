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7月才推航空夏令營　華航旗下「華旅」不堪虧損停業

記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-08-14 16:00:21update2020-08-14 16:00:27

▲華航今（ 14 ）日證實，旗下華旅網際旅行社將結束營業並依法辦理清算。（圖／記者陳致宇攝）
▲華航今（ 14 ）日證實，旗下華旅網際旅行社將結束營業並依法辦理清算。（圖／記者陳致宇攝）
新冠肺炎疫情重創觀光業，華航今（ 14 ）日證實，旗下華旅網際旅行社將結束營業並依法辦理清算，員工會轉任集團關係企業及優惠退職方案，或是依法辦理資遣。

華旅網際旅行社 7 月才與華航、諾富特飯店合作，推出 2 天 1 夜「大公開！深入華航園區限量體驗」夏令營活動，可以一窺華航博物館與航務、空服訓練設施，了解機師與空服員工作背後的專業養成過程，但卻在今日傳出歇業消息。

華旅網際旅行社董事長、高雄市前市議員周玲妏已於 6 月辭職，她表示，受到疫情影響，原本華旅 4 月就已經思考轉型的方向，但評估年底前仍不樂觀，因此她在 4 月時曾提出離職，希望讓資金運作跟調度上可以有相當助益，雖然一度因期待有好轉而被慰留，但後來覺得真的無法，因此從會決定離開。

周玲紋說，華旅的規模不大，早期因沒有網路訂票，才作為華航的票倉成立，後來轉為旅行社也開發出不少不錯的旅遊產品，像是華航精緻旅遊等，但這幾年旅遊的自由度及開放度都很高，旅遊的方式都在改變，華旅也一直在思考要如何轉型，且在轉型過程中，走出屬於華旅自己的路。

周玲紋指出，華旅有一定比例的員工是來自華航的調派，這部分將會回到華航，另外有一部分員工是從外面應徵來處理旅遊業務，會做比較大的縮減。

華航表示，旅行業受大環境影響狀況不佳，中長期營運備受挑戰，華旅網際旅行社決定在虧損尚未大幅擴大前，適時結束營業並依法辦理清算。

華航指出，華旅已陸續通知各相關業者及旅客辦理相關退票作業，並感謝員工多年來的付出，提供轉任集團關係企業及優惠退職方案，另有生涯規劃的員工則依法辦理資遣。

關鍵字

旅行社 資遣 華航 華旅 歇業

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