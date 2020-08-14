男想買新車！母攤「可怕缺點」勸退　全場讚：媽媽是對的

該名網友在PTT上以「我媽跟我說買車不如叫Uber＋騎機車」為題，表示最近發現朋友們都買新車了，只有自己還在騎著二手摩托車，於是想用之前的存款買新車，怎知回家和媽媽討論竟被挖苦，還點出一串可怕缺點「領這點薪水硬要貸款，就算買了車也養不起，家裡也就只有一個停車位，而且還有油錢、保養費、停車費、稅金、換照和保險等一堆事項」。
原PO也提到，因為朋友都有車，所以他也想要一台，媽媽就回他「去搭Uber，年輕人也很愛，很炫」，後來討論的最後底線就是買台二手車，隨便搞就好，讓原PO感嘆「唉，她是不是根本不懂我想表達什麼啊，有沒有買新車真的那麼虧的八卦？」。
貼文一出，引起網友熱議，「住台北沒特別需求的話，買車就只是為了虛榮罷了」、「如果你有小孩，那買車是有用，沒有的話就是浪費錢」、「聽媽媽的話」、「住台北虧爆，現在Uber、租車都比開車找(養)車位方便」、「買車還不如存錢買郊區透天，車子你絕對後悔」、「靠捷運+公車+ubike+goshare/wemo/irent+租車/包車沒問題」、「你媽是對的，沒車位買車很無腦，到時你就知道有多麻煩」、「要養一台車，車貸反而是最便宜那個，要想清楚，落地先打8折」。（編輯：郭佩蓉）