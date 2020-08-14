洗澡會先洗哪？專家透露身體9部位　測你的「真實性格」

選項如下
Ａ、先洗臉
Ｂ、先洗腋下
Ｃ、先洗肩膀、脖子
Ｄ、先洗胸部、腹部
Ｅ、先洗私密處
Ｆ、先洗手臂、腿
Ｇ、先洗背部
Ｈ、先洗手
Ｉ、先洗頭
－選好看答案－
答案Ａ、先洗臉
習慣先洗臉的人，代表你很在意別人對你的看法，只要是自己的做事、說話、甚至穿著打扮你都要糾結好久，萬一在別人面前出醜了，真的令你尷尬無措到只想鑽到地洞裡。也因你太在乎他人眼光，所以不太能接受有人在眾人、或公開場合上批評你，這會讓你非常的緊張尷尬，甚至覺得很沒面子。如果選中「先洗肩膀、脖子」與「先洗手臂、腿」的，會是這輩子心有靈犀的好閨蜜丶好伴侶。
答案Ｂ、先洗腋下
你的人緣非常好，只要你開口說要去哪玩，幾乎都有一票人搶著要加一；你也很講義氣，總是把朋友的事當自己的事，對朋友也像對家人般各種照顧。如此重情重義的你，心腸很軟，善良體貼，但其實你愛恨分明，愛一個人時可以百般對他好，但如果對方背叛了你，再痛你也要把對方從你的心上挖走剔除，就算他苦苦求原諒，你也絕不回頭。如果選中「先洗胸部、腹部」與「先洗背部」的,會是這輩子心有靈犀的好閨蜜丶好伴侶。
答案Ｃ、先洗肩膀或脖子
不管是小時候在校園，或長大後進入職場，你在群體中一直是最耀眼的人物之一，很常得到老師、朋友、或主管、同事的稱讚。這很大部分得歸功於你勤奮堅持的個性，只要你訂定了一個目標，你絕對是努力做到一百分，不讓自己在八十五分、或及格邊緣飛過。你好勝心也很強，做任何事總想要比別人快一步，就怕自己稍不注意落後了，輸給別人。如果選中「先洗私密處」與「先洗手」的,會是這輩子心有靈犀的好閨蜜丶好伴侶。
答案Ｄ、先洗胸部、腹部
你對自己的外貌、身材非常有自信，會花時間及購買護膚品來保養你的肌膚，就算別人對你的外貌有所意見，你也覺得有自信的你才是最美麗的。你的個性外向獨立，還有點爭強好勝，做起事來幹練利落，喜歡直來直往的相處模式，最討厭磨磨嘰嘰，只要遇到說話吞吞吐吐、講半天還蹦不出幾個字的人，你都急得恨不得上前扒開他的嘴替他說完。如果選中「先洗手臂、腿」與「先洗頭」的,會是這輩子心有靈犀的好閨蜜丶好伴侶。
答案Ｅ、先洗私密處
你的個性保守害羞，做事也比較沒主見，常常別人說什麼，你就附和地跟著做，是在人群中比較安靜沈默的類型。但也因為你溫和無害的個性，別人跟你相處起來總是特別自在，你的溫柔是潤物細無聲的；不過要想走入你的世界，恐怕還是得花上一段時間，因為你內心的大門，只為熟悉、且讓你覺得安定的人敞開。如果選中「先洗背部」與「先洗臉」的,會是這輩子心有靈犀的好閨蜜丶好伴侶。
答案Ｆ、先洗手臂或腿
你很謙虛、溫和有禮，是在小說、戲劇人物設定裡會標上「溫潤」的那類型。你做事沈穩，好像做什麼都胸有成竹般，讓人很安心，且不自覺想要相信你、依靠你。你不怕接受別人的意見，認為有用的建議都是讓自己可以變得更好，同時你也不怕在眾人面前發表自己的想法，因為你絕對是經過深思熟慮後，才會說出口。如果選中「先洗手」與「先洗腋下」的,會是這輩子心有靈犀的好閨蜜丶好伴侶。
答案Ｇ、先洗背部
你很注重自我意識，凡事會依自己的想法去思考，不會盲目的相信他人，是仔細謹慎、自我判斷力佳的類型。你的個性偏內向，要你在大家面前放開自我是有點困難的，比起與眾人嬉鬧著逛街遊玩，你更喜歡一個人安安靜靜，好好品嘗一杯咖啡、或享受一首好歌的獨處時光。如果選中「先洗頭」與「先洗肩膀、脖子」的,會是這輩子心有靈犀的好閨蜜丶好伴侶。
答案Ｈ、先洗手
你內心堅韌，不容易被打倒，面對人生的交叉路口，雖然偶有徬徨，但只要你在乎的人支持著自己，你很快就能充滿力量，無所畏懼的迎接任何挑戰。而真實的你，很怕被忽略，不喜歡被孤立的感覺，常常在原地自己蹦躂，只希望有人能注意到你，是屬於可愛黏人的小狗狗類型。如果選中「先洗臉」與「先洗胸部、腹部」的,會是這輩子心有靈犀的好閨蜜丶好伴侶。
答案Ｉ、先洗頭
你容易分心，明明說好要認真做事，但總是莫名被剪指甲、吃東西、或朋友圈等吸走注意力。對事物充滿好奇心，什麼事都願意嘗試看看，但又三分鐘熱度，很快就失去興趣。而看似隨和的你，其實有點強迫症，總是在很奇怪的小事上堅持，讓人覺得好笑又可愛。如果選中「先洗腋下」與「先洗私密處」的,會是這輩子心有靈犀的好閨蜜丶好伴侶。（編輯：郭佩蓉）
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