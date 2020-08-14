停售安格斯牛肉堡網友哀號　麥當勞：此堡非彼堡請放心

台灣麥當勞指出，自8月26日起上述商品停售或售完為止，但消息一出有不少網友哀號，尤其是安格斯黑牛堡，有網友表示「肉品質很好、外層麵包很好吃，怎會停售」、「現在去只買黑牛堡耶」，但網友似乎會錯意，因為業者表示這次停售的是單點99元的3號安格斯黑牛堡，並非極選系列單點109元的「BLT安格斯黑牛堡」。
台灣麥當勞表示，兩種商品的肉大致上相同，但其他都不一樣，3號裡面有番茄醬、酸黃瓜、洋蔥、黃芥末、起司片，而14號則是使用布里歐麵包、培根、原葉生菜、番茄、BLT燒烤醬和番茄醬。業者表示，14號安格斯黑牛堡推出後，確實獲得不少網友青睞，並沒有停售，希望網友們不要擔心。
另外，除了有餐品停售外，這次也多了新上市的品項。像是「超值全餐」主餐多了煙燻鷄肉長堡、薑燒豬肉長堡。「1+1=$50銅板輕鬆點」紅區新增吉事漢堡、大蛋捲冰淇淋。而「McCafé」的蜂蜜紅茶、蜂蜜檸檬冰沙也是新上市的。
消費者只要以50元銅板價，就可買到牛肉口味的吉事漢堡加飲料；同時，「煙燻鷄肉長堡」、「薑燒豬肉長堡」正式進駐「超值全餐」主餐行列，搭配薯條、飲料只要129元，有肉有菜好滿足；廣受消費者好評的McCafé 「蜂蜜系列」 蜂蜜紅茶、蜂蜜檸檬冰沙，也將長期供應，天天喝得到。