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停售安格斯牛肉堡網友哀號　麥當勞：此堡非彼堡請放心

記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-08-14 17:01:58

▲台灣麥當勞將自8月26日起停售7商品，其中也包含安格斯牛肉堡（圖左，即將停售），但似乎不少網友誤會是極選系列的「BLT安格斯黑牛堡」（圖右）。（圖／讀者提供）
▲台灣麥當勞將自8月26日起停售7商品，其中也包含安格斯牛肉堡（圖左，即將停售），但似乎不少網友誤會是極選系列的「BLT安格斯黑牛堡」（圖右）。（圖／讀者提供）
為提供消費者更多元且超值的美味餐點選擇，台灣麥當勞將自8月26日起，調整部分菜單內容。包括千島黃金蝦堡、安格斯黑牛堡、美式辣味香鷄堡、搖搖樂鷄球、百香果檸檬冰沙、中杯熱奶茶，以及一口咬麥麥雞停售。其中安格斯黑牛堡停售讓不少網友很驚訝，直呼「品質很好怎會停賣？」，但業者強調，這次停售的是單點99元的3號安格斯黑牛堡，並非14號單點109元的「BLT安格斯黑牛堡」。

台灣麥當勞指出，自8月26日起上述商品停售或售完為止，但消息一出有不少網友哀號，尤其是安格斯黑牛堡，有網友表示「肉品質很好、外層麵包很好吃，怎會停售」、「現在去只買黑牛堡耶」，但網友似乎會錯意，因為業者表示這次停售的是單點99元的3號安格斯黑牛堡，並非極選系列單點109元的「BLT安格斯黑牛堡」。

台灣麥當勞表示，兩種商品的肉大致上相同，但其他都不一樣，3號裡面有番茄醬、酸黃瓜、洋蔥、黃芥末、起司片，而14號則是使用布里歐麵包、培根、原葉生菜、番茄、BLT燒烤醬和番茄醬。業者表示，14號安格斯黑牛堡推出後，確實獲得不少網友青睞，並沒有停售，希望網友們不要擔心。

另外，除了有餐品停售外，這次也多了新上市的品項。像是「超值全餐」主餐多了煙燻鷄肉長堡、薑燒豬肉長堡。「1+1=$50銅板輕鬆點」紅區新增吉事漢堡、大蛋捲冰淇淋。而「McCafé」的蜂蜜紅茶、蜂蜜檸檬冰沙也是新上市的。

消費者只要以50元銅板價，就可買到牛肉口味的吉事漢堡加飲料；同時，「煙燻鷄肉長堡」、「薑燒豬肉長堡」正式進駐「超值全餐」主餐行列，搭配薯條、飲料只要129元，有肉有菜好滿足；廣受消費者好評的McCafé 「蜂蜜系列」 蜂蜜紅茶、蜂蜜檸檬冰沙，也將長期供應，天天喝得到。

關鍵字

麥當勞 新上市 網友 安格斯牛肉堡 停售

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