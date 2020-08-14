打造馬公港3.0　賴峰偉提「案山」淺礁區填海造陸計畫

澎湖縣政府工務處現正規畫一個「第三漁港擴建計劃」的構想，該方案經縣長賴峰偉在縣務會議上面證實，打算在馬公案山的淺礁區填海造陸，讓附近多出65公頃的海埔新生地，同時解決大型郵輪無法泊靠澎湖的困境。

根據工務處的簡報資料提出，由於案山造船廠附近的淺礁區海域，水深在0至2米間，中潮位以下即露出水面，未來若能依計劃擴建，大型郵輪將可以完全停靠在測天島北側的碼頭，載客的遊覽車也可以由這個碼頭，直接往澎湖各景點走，不必經過馬公市區道路。

▲福朋喜來登、澎澄飯店、百世多麗、3號港等多家飯店，都是當時馬公第三漁港填海造陸的新生地。（圖／記者張塵攝，2020.08.14）

第三漁港於民國70年開始填海造陸，民國82年完成港區建設，現有的4,312公尺碼頭，以及多達29.4公頃的新生地，就是當時的規劃建設，福朋喜來登、澎澄飯店、百世多麗、3號港等多家飯店，還有馬公市公所、國稅局、調查站、地質公園等機關所在地，都是填海造陸的土地。

▲案山造船廠因為老舊問題對社區造成發展上的困擾，因此如果做一個全新的擴建計畫，對於馬公港區的整體發展將有正面幫助。（圖／澎湖縣政府提供）

工務處進一步說明，第三漁港經過將近30年之後，已經有交通船及載客遊艇碼頭泊位不足、漁船休息泊位不足、廢棄船隻占用現有泊位、自用小船停泊區未充分運用、無公設遊艇港泊區、中油油槽遷移及漁船加油區不足，同時案山造船廠也因為老舊問題，對案山社區造成發展上的困擾。因此如果做一個全新的擴建計畫，對於馬公港區的整體發展將有正面幫助。

目前短期計畫先將遊艇碼頭遷移以紓緩席位不足問題，中長期計畫以BOT案吸引民間參與投資開發，長期計畫則是遷移造船廠及大型船隻使用碼頭。擴建計劃可得到海埔新生地面積達65公頃。

▲賴峰偉指示工務處盡快做好相關單位的協調工作，同時收集地方民意代表的意見，期待能打造一個國際級的馬公新港區。（圖／記者張塵攝，2020.08.14）

由於這個案子牽涉到填海造陸之相關法規解套、環境影響評估問題、建設經費來源、案山居民反對等問題，賴峰偉也指示工務處，盡快做好相關單位的協調工作，同時收集地方民意代表的意見，打造一個國際級的馬公新港區。