遠東航空降落台中機場偏離跑道　運安會調查報告出爐

國家運輸安全調查委員會針對遠東航空公司一架ATR72-600型客機，國籍標誌及登記號碼B-28082，航班編號FE3060，在去年4月20日由澎湖馬公機場起飛，目的地為台中清泉崗機場的機航機事故進行調查。
運安會表示，機上載有正駕駛員、副駕駛員各1人，客艙組員2人及乘客72人，共計76人。在該機準備進場時，發現航道前方及清泉崗機場上空有雷雨，並目視前方有閃電，但因可目視地面，認為能見度應尚可而繼續進場，但在36跑道進場落地過程中偏出跑道，航機及跑道設施未受損，機上人員平安。
根據運安會調查報告指出，遠航飛機會偏離跑道的可能肇因為飛航組員落地前未完全修正航機左偏現象，仰轉時未目視中心線且未重飛而落於跑道左側。落地未使用濕滑跑道落地技巧，觸地後也未適切修正航機左偏趨勢而偏出跑道。
而本次事故，於相關風險上，運安會認為遠航當時現行組員資源管理訓練及考核，未能有效達成該訓練目標，影響飛航組員於飛航中對相關風險、威脅評估、狀況警覺及溝通決策能力；且台中機場跑道無中心線燈及跑道道面排水功能不良，影響航機於不良天候時落地操作。
運安會也向民航局提出安全改善建議，建議民航局要督導航空公司加強飛航組員對於濕滑或有汙染跑道落地之操作訓練、落實組員資源管理之訓練及考核，以有效預防飛航中可能遭遇之風險及威脅。
另一方面，運安會仍向已倒閉的遠東航空提出安全改善建議，包括加強飛航組員濕滑或有汙染跑道落地之操作訓練、檢視組員資源管理之訓練及考核內容，以有效預防飛航中可能遭遇之風險及威脅、檢視相關手冊中與濕滑或有汙染跑道相關內容完整性。