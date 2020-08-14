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「Look Me滷客迷」今明登場　吃滷味喝啤酒還可抽大獎

記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-08-14 22:10:00

▲經發局長郭裕信在現場與滷味攤商合影。（圖／記者李春台攝, 2020.08.14）
▲經發局長郭裕信在現場與滷味攤商合影。（圖／記者李春台攝, 2020.08.14）
喜歡吃滷味的朋友有福啦！桃園市政府經發局主辦的2020桃園生活節「Look Me滷客迷」活動，今(14)、明(15)日兩天下午在桃園藝文園區登場。

經發局長郭裕信表示，今年以「Look Me滷客迷」為主題，邀請滷味、美食、伴手禮、精釀啤酒、飲品、文創等6大類別百家業者聯合展售，活動期間只要民眾消費滿額，就有機會抽中萬元抵用券及50吋電視等獎項；今天現場還抽出4萬4千位的「桃園夜市券」得主，明天還要送出價值27萬的沙發，歡迎大家到現場吃美食、抽大獎、搶好康！

郭裕信說，這次市府推出的「桃園夜市券」迴響熱烈，繼第一波6千份夜市券於7月底發放完畢後，市長鄭文燦加碼的4萬4千份也於12日登記截止，共有超過60萬人完成登記；今日下午於「Look Me滷客迷」現場公開抽籤，中獎幸運兒將以簡訊通知，或者民眾也可至桃園夜市券活動官網查詢中獎名單。

郭裕信指出，今年受新冠肺炎疫情影響，市府「相挺」桃園在地業者，凡參加此次「Look Me滷客迷」活動攤位租金一律減半，吸引百家業者踴躍參與；此外，2020桃園生活節除「Look Me滷客迷」的主題活動外，還有「全城趣購物」活動，自6月1日起至11月8日，只要在設立桃園境內合法店家消費，無論是發票或收據，民眾都可以上網登錄參加抽獎，就有機會獲得汽車及其他百萬好禮，相關活動訊息可上桃園生活節活動官網或「2020桃園生活節」FB粉絲團查詢。

關鍵字

郭裕信 桃園夜市券 LookMe滷客迷 鄭文燦 全城趣購物

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