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不要等收到罰單才後悔　「這樣左轉」會被罰錢

記者陳聖璋 / 台南報導
calendar_today2020-08-15 10:03:38

▲台南陳姓民眾遭檢舉達人檢舉左轉彎違規。（圖／記者陳聖璋攝，2020.08.14））
▲台南陳姓民眾遭檢舉達人檢舉左轉彎違規。（圖／記者陳聖璋攝，2020.08.14））
台南一位陳姓民眾，在今（109）年5月，開著公司車出門工作，在路口停等後左轉，一切看似正常，卻被檢舉達人的行車紀錄器錄下他左轉的畫面，向警方檢舉，近日陳姓民眾收到罰單，裁罰理由是「行經交叉路口未達中心處，佔用來車道搶先左轉」。

陳姓民眾表示，5月15日上午，開著公司車出門去工作，車子行駛至北區公園路與北安路口，他在公園路停等準備左轉北安路，沒闖紅燈、沒超車，一切都很正常，詎料，日前收到罰單，才知道遭後方檢舉達人，拿行車紀錄器畫面向警方檢舉。

▲陳姓民眾收到的罰單。（圖／記者陳聖璋攝，2020.08.14）
▲陳姓民眾收到的罰單。（圖／記者陳聖璋攝，2020.08.14）
陳姓民眾納悶，他每天開車都很遵守交通規則，到底違反哪一條法規？他仔細看了罰單，罰單上寫著舉發法條，「道路交通管理處罰條例第48條第一項第3款（期限內自動繳納處新台幣600元）」；違規事實，「民眾檢舉日期109年5月16日，行經交叉路口未達中心處，佔用來車道搶先左轉」。

白話來說，意即汽車行駛至路口停等左轉，需循地面上的「轉彎導引線」外側行駛左轉彎，不能從「轉彎導引線」的內側左彎，而陳姓民眾當時就是從「轉彎導引線」的內側左彎，因此，警方依檢舉影片判定，陳行民眾確實違規。

▲車輛左轉彎行駛路線示意圖。（示意圖／記者陳聖璋製）
▲車輛左轉彎行駛路線示意圖。（示意圖／記者陳聖璋製）
陳姓民眾說，開車開這麼久，竟然一直在違規，他相信絕大多數的民眾也都不知道，「這樣左轉是違規的，會被罰錢」台南市警察局交通警察大隊副大隊長方明海指出，多數是發生交通事故，才會去針對違反道路交通管理處罰條例第48條第一項第3款，進行判定與裁罰。

方明海表示，行駛在內側車道要左轉的車輛，須行駛至路口中心點再轉彎，其次，左轉車輛準備左轉前須打方向燈，直至左轉駛入下一條路為止。方明海提醒，轉彎或變換車道前，需打方向燈，警示後方來車。

關鍵字

轉彎導引線 道路交通管理處罰條例 裁罰 檢舉達人 第48條第一項第3款

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