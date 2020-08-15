兩岸經貿若中止將重創台灣？謝金河：數字背後意義更重要

謝金河今（15）日在臉書以「數字背後的辯証」為題發文，謝金河指出根據財政部公佈的最新進出口統計數字，台灣7月出口值282億美元，比去年同期成長0.4%；今年前7月合計出口1862億美元，比去年同期成長0.5%，「在疫情蔓延擴散下，台灣的出口沒有出現衰退，在全球已經是出類拔萃的國家了」。
不過進一步檢視台灣的出口流向，出口到中國大陸、香港的貨品單月達125.8億美元，比去年同期成長12.7%，占台灣總出口44.6%，創下歷史單月第三高的紀錄，可以看出兩岸貿易往來的重要性。但若據此推斷「兩岸關係不好，台灣經濟一定不會好」、「兩岸貿易往來中止，台灣經濟就完了」，真的是正確的嗎？
謝金河認為，台灣對中港的貿易順差就像日本對台灣的貿易順差一樣，是「產業分工形成的貿易結構」。台灣每年向日本進口精密機械、重要關鍵零組件，台灣的產業才能稼動生產；同樣地，中國大陸向台灣進口電子關鍵零組件，中國大陸的加工產業才能產出終端產品出口到全球。
詳細檢視台灣出口到中國大陸的貨品，電子零組件佔最大比例，而其中半導體又是最大宗。如果兩岸貿易中止，不僅台灣會受傷，中國大陸也會受到巨大衝擊。謝金河強調，這兩年兩岸關係非常不好，但雙邊貿易往來有增無減，台灣經濟沒有因此變壞、兩岸貿易也沒因此中斷，原因就在於「兩岸特殊的產業分工架構」。（編輯：倪浩軒）