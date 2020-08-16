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大台北、宜花今高溫逾36度！午後雷陣雨恐下整整一周

記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-08-16 09:32:50

▲氣象局提醒，今（16）日各地天氣以多雲到晴為主，各地高溫普遍在32至35度。（圖／NOWnews資料圖片）
▲氣象局提醒，今（16）日各地天氣以多雲到晴為主，各地高溫普遍在32至35度。（圖／NOWnews資料圖片）
中央氣象局指出，今（16）日各地天氣以多雲到晴為主，各地高溫普遍在32至35度，大台北及宜蘭、花蓮有局部36度以上高溫發生的機率；午後西半部地區及東半部山區也容易出現短暫雷陣雨，尤其中南部地區及北部山區有局部大雨發生機率，且有局部短暫雷陣雨現象會持續至22日，午後外出請留意天氣變化。

氣象局表示，昨（15）日各地大多以多雲到晴為主，高溫約32至35度，受南方海面水氣移進陸地影響，東南部及恆春半島不定時有局部降雨，午後各地山區及西半部平地有短暫雷陣雨，並有局部大雨及豪雨

氣象局指出，今各地仍以多雲到晴為主，南方海面仍有水氣會順著風向移進陸地，東南部及恆春半島不定時有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部地區及東半部山區也容易出現短暫雷陣雨，尤其中南部地區及北部山區有局部大雨發生機率，午後外出請留意天氣變化。

溫度方面，氣象局表示，各地高溫普遍在32至35度，大台北及宜蘭、花蓮有局部36度以上高溫發生的機率，戶外活動請注意防曬並多補充水分。

氣象局預測，17日、18日東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，北部高溫炎熱，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及北部山區並有局部大雨發生的機率；19日至22日各地大多為多雲到晴，北部高溫炎熱，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率。

根據環保署空氣品質預報資訊，今日受太平洋高壓影響，各地高溫炎熱，垂直擴散條件佳，竹苗以北局部地區須留意臭氧濃度易上升；中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，高屏局部地區午後短時間可能達「普通」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級。

關鍵字

豪雨 高溫 午後雷陣雨 大台北 中央氣象局

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