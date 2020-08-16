星宇員工班機超大彩蛋！張國煒親駕飛往釣魚台、東沙群島

此次星宇航空員工搬家的航班班號為JX8888，以航機編號B-58201的 A321neo飛行，表定於今上午11時自桃園國際機場起飛，先往東北方向飛行抵達釣魚台列島後，再從台灣東海岸往南飛行直至東沙群島，預計下午14時40分返抵桃園機場，全程飛行時間約4個小時。
雖然航班是表定11時起飛，但從上午7時30分開始，星宇航空報到櫃檯即有排隊人潮。星宇航空湯姓員工笑著說，「從籌備時就加入星宇航空，平日較少有機會實際接觸飛機，今天也是第一次搭乘星宇航空，很開心可以跟家人、同事，還有星粉們一同共襄盛舉」。還有員工帶家屬報到時在櫃台驚喜巧遇K董，一問之下才發現今天也是Ｋ董親自執飛，全家人開心直呼「賺到了！」
本次星宇同樣安排了候機室拍照活動及機坪勤務車大賞，高規格款待星粉及員工。透過星宇航空官方臉書活動抽中名額的幸運星粉們，特地提早抵達候機室，拿著特別準備的趣味拍照道具拍照打卡，現場氣氛熱絡歡樂。
來自台北的陳先生表示，每天密切都關注星宇航空社群帳號，很喜歡小編時常分享有趣的航空知識，非常期待近距離欣賞勤務車輛及飛機，待會也一定要跟星宇地勤人員合照。
登機時更是驚喜連連，Ｋ董現身於機艙內並親自向旅客打招呼，最後更與所有旅客玩起大合照，眾人對鏡頭開心大喊「星宇航空，出發！」星宇人飛行假期體驗航班宣布正式啟航。