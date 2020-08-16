星宇員工班機超大彩蛋！張國煒親駕飛往釣魚台、東沙群島

開出「星宇人飛行假期體驗航班」，並由「K董」

董事長

繞行釣魚台列島後，再往南至東沙群島。

此次星宇航空員工搬家的航班班號為JX8888，以航機編號B-58201的 A321neo飛行，表定於今上午11時自桃園國際機場起飛，先往東北方向飛行抵達釣魚台列島後，再從台灣東海岸往南飛行直至東沙群島，

，全程飛行時間約4個小時。