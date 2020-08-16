醫學男想拚免役！遭女友「1句」痛罵　全場狂讚：太中肯

一名目前大六的醫學生在《Dcard》分享，「因為念的科系的關係，我們一畢業通常會直接銜接進入職場工作，有固定的到職時間，比較沒有彈性所以如果畢業後入伍，即便只有四個月當兵時間，往往還是必須比其他人晚一年開始。因此，最近我發現班上有許多人開始嘗試各種方法逃避兵役，最常見的還是採取過重或過輕之類的策略。經過衡量之後，我也不希望自己必須因為兵役問題影響未來規劃」。
沒想到女友一聽完原po有躲兵役的想法後便開始大罵，「才四個月而已也要逃...這不是本來就是義務嗎，幹嘛那麼怕當兵？覺得你這樣很不像男人，又不是真的有病不能當，以前我爸當那麼久更辛苦也沒說什麼，不懂為何履行國民義務有那麼難」。
聽完這番話的原po也很不是滋味，兩人後續也冷戰了3天左右。最後經過一番討論後，原po決定盡國民義務，「就祝我進去好好磨練變真男人」，也希望網友不要再罵他了。
整個過程也掀起熱烈討論，不少網友也讚賞原po女友的看法，「為了躲這四個月，故意增重或減肥搞壞自己身體我覺得蠻不值的」、「就算躲這四個月也不會讓你比較成功，成功的人根本不差這四個月」、「真的沒什麼好逃的」、「有聽說長輩會覺得免役不好，為了雙方未來還是進去磨練一下吧」、「連四個月都熬不過以後能幹什麼事」、「今年大環境普遍不好，你想要先卡位進社會不是沒有道理，只不過早當晚當都是要當的」。（編輯：潘毅）