NOW早報／為省電整天不開冷氣？日媒曝恐怖下場：貴200倍

為了省電整天不開冷氣？日媒曝「恐怖下場」：貴上200倍





炎熱的夏天到來，近期日本各地也不斷出現35度以上高溫，卻還是有民眾害怕電費暴增，選擇強忍炎熱的氣溫不開冷氣。針對此現象，就有節目精算出不開冷氣中暑的「恐怖下場」，呼籲民眾不要為了省電而傷身傷財。





綜合日本媒體報導，光是7月27日至8月2日單週，全日本就有1萬5千多人中暑送醫。而15日東京更有92位民眾因中暑送醫，裡面有多達57人為超過70歲高齡的老人，他們多半都是在「室內中暑」，原因可能為老人家對於氣溫反應較為遲鈍，也有一大部分人為了省電、怕傷身選擇不開冷氣，東京消防廳也呼籲「應適時開啟冷氣並經常補充水分」避免中暑。





日本新聞節目「情報ライブ ミヤネ屋」也精算出「中暑送醫」、「開冷氣」兩者之間的機會成本，冷氣一整天開14小時的電費約300日圓，而中暑的治療費用則是6萬日圓（約新台幣1萬6），一來一往不但傷了身體又浪費錢。



此外，節目也給出開冷氣的3個省電秘訣，「不要在室外機周遭擺放雜物阻礙通風，增加冷氣運作效率」、「每兩週清洗一次冷氣濾網，若整年沒清理，電力消耗會增加25%」、「冷氣剛啟動的時候消耗最多電，若離開房間時間短，不關反而比較不耗電」。



不少日本網友看完後也表示，「這價格比較讓我恍然大悟」、「超有說服力」、「命本來就比錢還重要啊」、「33度以下還可以忍受，超過的話還是開一下避免危險吧，也要提醒長輩們」。



▲（圖／翻攝YOMIURI TV） 今日天氣／東台恆春偶陣雨雷雨 午後中南部留意大雨





今（17）天東半部及恆春半島受菲律賓附近海面低氣壓帶進水氣影響，不定時有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區雖然不定時也有局部降雨，但仍以午後雷陣雨為主，至於中部以北則維持多雲到晴，午後中部地區、北部山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨，中南部地區午後有局部大雨發生機率，外出請留意天氣變化，記得攜帶雨具備用；各地高溫約32至35度，大台北及桃園由於東南風沉降作用，有局部36度以上高溫發生的機率，戶外活動請注意防曬並多補充水分。目前在菲律賓東方海面的低氣壓，強度有逐漸增強趨勢，未來將以西北西方向進入南海朝廣東、海南島一帶前進。





確診馬國男妻子是台灣人 莊人祥：2月依親來台都在北部





馬來西亞衛生部14日宣布，當日新增20例新冠肺炎確診病例，其中1例是從台灣移入，引起國人關注。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨（16）日說明，該案是馬國籍男子，妻子是台灣人，今年2月是依親來台，軌跡都在北部地區。





馬來西亞14日宣布，有1例新冠肺炎確診病例是從台灣移入。對此，指揮中心昨日指出，該名男子已經再台灣待上一段時間，8月2日從台灣經香港飛往馬來西亞，在居家隔離的第13天檢驗為陽性。





莊人祥今再說明，指揮中心在疫調時，有直接與該案聯繫，但對方說不方便透露行蹤，會再透過手機了解其軌跡；根據目前初步了解，該案是2月入境，足跡都在北部，由於太太是台灣人，應是持有居留證入台，且據對方說法是在台灣沒有工作。另一方面，莊人祥表示，該案共掌握5位密切接觸者，包含該男妻子與4位家人，其中妻子的血清抗體與病毒核酸檢測皆為陰性，其他接觸者會在明日進行採檢。



莊人祥指出，該案8月2日出境到香港轉機飛往馬來西亞吉隆坡，當日首次檢驗為陰性，且是在居家隔離期滿前確診，因此對國人的威脅較少，不太可能會在台灣傳染；至於是從哪裡感染？在馬國、台灣被感染的可能性都有，「當然是需要再追查，會再針對該案的接觸者進行採檢」。



▲針對馬來西亞有台灣境外移入？指揮中心發言人莊人祥作出說明。（圖／指揮中心提供）

丫頭和老公親密約會 曬出私下床照大露「性感深溝」





丫頭（詹子晴）日前與交往9年的男友結婚，剛成為新手人妻的她，罕見在IG上曬出辣照表示「再忙都需要一點生活情趣，和老公偽出國旅遊感。」丫頭胸前的深溝讓人目不轉睛，網友凍未條直呼：「太正了吧！」





因為疫情期間不便於出國，丫頭表示為了要有出國玩的感覺，週末和老公訂了飯店，重點是有超大三角玻璃窗，台北的景觀看出去超棒。丫頭還附上2張辣照，只見她身穿黑色小背心，胸前擠出性感深溝，擺出撩人眼神讓人口水直流。





不僅她推薦的房間獲得網友討論，丫頭的辣照也引來關注，連好友郭書瑤也回覆「太美！太辣～」丫頭則回應她「你才是辣美妹」。網友紛紛回覆：「好羨慕妳老公」、「好美的ㄚ頭」、「太辣了吧！」



▲丫頭性感床照曝光。（圖 / 翻攝丫頭IG）

不死的愛！離世3年難割捨 人夫製雕像逼真如妻「重生」





摯愛之人過世，被留下的人往往難以割捨傷痛，須藉由各種方法緬懷、追思，好像親友仍在自己身邊。印度1位女子3年前因車禍身亡，她的丈夫和女兒十分懷念她，便決定委託專業藝術家訂製1座仿照真人比例的雕像，做出來的成品栩栩如生，宛如女子「重生」了一般，不僅安慰了一家人的心靈，也讓看過的人都嘖嘖稱奇。





綜合外媒報導，印度卡纳塔卡邦( Karnataka ) 1名56歲的商人古塔（Srinivas Gupta），他的妻子瑪哈薇（Madhavi）在3年前不幸因車禍死去，古塔和2個女兒非常傷心，因為沒了女主人，他們一度無法繼續新家打造的計畫，直到2019年，古塔決定完成瑪哈薇離世前最後1個心願，就是把他們的新家蓋好。



雖然瑪哈薇不在了，但古塔一家並沒忘記她在世時有多期盼新家落成，所以在房子蓋好前1年左右，他們就拿著許多張瑪哈薇的照片與藝術家聯絡、討論，並考量到當地潮濕的氣候，怕無法妥善保存愛妻雕像，古塔決定為瑪哈薇製作1個等比例的矽膠複製品，雕像的假髮則取材自瑪哈薇的真髮，是在她仍活著時保留下來的。



▲印度1名商人古塔和女兒們，因為無法忘記3年前車禍離世的妻子，便委託藝術家打造亡妻的等比例雕像並一起搬進新家，彷彿妻子仍與他們同在；由於雕像十分逼真，宛如瑪哈薇「重生」了一樣，在印度引起討論。（圖／翻攝自英國太陽報）

年薪僅33萬但工作輕鬆！眾人揭「神級優點」：可賺一輩子





出外工作不容易！不少台灣人在進入職場時，往往會考慮到比較有跳槽機會的地區，甚至希望能在工作數年後找到一份高薪且穩定的工作，但這樣的環境往往壓力相對較大，讓不少人打消念頭。近日就有網友好奇如果是做一份相對輕鬆、壓力較低但所領的年薪也比較少的工作，這樣的環境可以待一輩子嗎？





原PO在PTT的WomenTalk版發文詢問，她就提到如果一份年薪不高，只有33萬元左右，而且薪水也不會跟著年資而有所調整，未來可能都落在同樣的薪資範圍，僅可能會隨物價有一些基本調升，「但內容非常輕鬆，準時下班都不需加班，也確定公司規模很大絕對不會倒，大家會願意做一輩子嗎？」。



