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93歲爺爺親自掌杓　米其林三星餐廳飄家鄉味

記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-08-17 09:32:58update2020-08-17 09:33:02

▲君品酒店頤宮中餐廳與私廚食憶 by SUi 合作推出「食家藏．憶難忘」饗宴，由 7 位樂齡主廚以拿手家常菜，重現大家記憶裡「家」的味道。（圖／君品酒店）
▲君品酒店頤宮中餐廳與私廚食憶 by SUi 合作推出「食家藏．憶難忘」饗宴，由 7 位樂齡主廚以拿手家常菜，重現大家記憶裡「家」的味道。（圖／君品酒店）
關於吃的記憶總是鮮明，像是那一桌習以為常的家常菜，平凡滋味卻串聯陣陣想念，這些菜餚沒有標準食譜，卻有背後傳承下來的故事。君品酒店頤宮中餐廳為找回記憶中的「家鄉味」，與私廚食憶 by SUi 合作推出「食家藏．憶難忘」饗宴，由 7 位樂齡主廚以拿手家常菜，重現大家記憶裡「家」的味道，今（ 17 ）日起至 8 月 21 日限時推出。

君品酒店表示，今年因全球疫情的蔓延，重創了觀光餐飲產業，在積極找尋各餐廳合作同時，更希望能肩負起社會責任，為不同世代的族群創造一個美食交流平台，因此，在今年邀請到結合銀髮價值再造、共享經濟和體驗式餐飲三概念的私廚「食憶by SUi」，進行為期一週的客座交流，重拾最深刻的經典家常美味。

此次客座菜單是由 7 位樂齡主廚與頤宮中餐廳一同設計，將每位主廚們記憶裡家的味道及經典家常菜餚完整呈現，由來自山東家庭的戴爸爸經典呈現山東燒雞，雞腿需經過繁複工序，並淋上特調比例的醬汁，酸、香、辣共存；邢大姊的油燜筍是從婆婆身上學來的料理，使用獨門醬汁將桂竹筍燜煮至入味，是滋味鮮甜的常備便當菜；宗媽媽的家鄉麵疙瘩，是小時候母親做給家人兼具營養美味，又有飽足感的家常料理。

頤宮也首度發表片皮陽江黃鬃鵝，選用最適宜燒烤的四大名鵝之一「黃鬃鵝」，將重達 3.5 公斤油脂豐富的母鵝與香料醃漬，再經掛爐燒烤，片下油亮鵝皮後肉汁緩緩流下，肉質細膩油滑、皮脆汁美。

此外，台北萬豪酒店 INGE'S Bar & Grill 將於 8 月 22 日找來台灣冠軍調酒師吳盈憲，以及新加坡冠軍名廚郭俊華客座，推出「調酒佐餐」的餐飲體驗，例如以煙燻龍舌蘭、萬壽菊及時蘿特調森林水調出乾淨清爽而帶有煙燻風味的調酒 It's Not Bloody Mary ，搭配以鮭魚檸汁醃生魚佐上魚子醬及泡泡米餅的小點，共有 4 套組合。

關鍵字

君品酒店 頤宮 米其林 萬豪 食憶

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