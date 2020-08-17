93歲爺爺親自掌杓　米其林三星餐廳飄家鄉味

君品酒店表示，今年因全球疫情的蔓延，重創了觀光餐飲產業，在積極找尋各餐廳合作同時，更希望能肩負起社會責任，為不同世代的族群創造一個美食交流平台，因此，在今年邀請到結合銀髮價值再造、共享經濟和體驗式餐飲三概念的私廚「食憶by SUi」，進行為期一週的客座交流，重拾最深刻的經典家常美味。
此次客座菜單是由 7 位樂齡主廚與頤宮中餐廳一同設計，將每位主廚們記憶裡家的味道及經典家常菜餚完整呈現，由來自山東家庭的戴爸爸經典呈現山東燒雞，雞腿需經過繁複工序，並淋上特調比例的醬汁，酸、香、辣共存；邢大姊的油燜筍是從婆婆身上學來的料理，使用獨門醬汁將桂竹筍燜煮至入味，是滋味鮮甜的常備便當菜；宗媽媽的家鄉麵疙瘩，是小時候母親做給家人兼具營養美味，又有飽足感的家常料理。
頤宮也首度發表片皮陽江黃鬃鵝，選用最適宜燒烤的四大名鵝之一「黃鬃鵝」，將重達 3.5 公斤油脂豐富的母鵝與香料醃漬，再經掛爐燒烤，片下油亮鵝皮後肉汁緩緩流下，肉質細膩油滑、皮脆汁美。
此外，台北萬豪酒店 INGE'S Bar & Grill 將於 8 月 22 日找來台灣冠軍調酒師吳盈憲，以及新加坡冠軍名廚郭俊華客座，推出「調酒佐餐」的餐飲體驗，例如以煙燻龍舌蘭、萬壽菊及時蘿特調森林水調出乾淨清爽而帶有煙燻風味的調酒 It's Not Bloody Mary ，搭配以鮭魚檸汁醃生魚佐上魚子醬及泡泡米餅的小點，共有 4 套組合。