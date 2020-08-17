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實測24小時不關冷氣！他「爽吹2個月」見帳單嗨翻：超省

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-17 10:59:21

▲夏季電費人人擔心，不過就有網友實測「24小時冷氣不關機，讓家中恆溫26度」，結果出爐讓他嗨翻。（合成圖／左圖取自PhotoAC；右圖翻攝自臉書）
▲夏季電費人人擔心，不過就有網友實測「24小時冷氣不關機，讓家中恆溫26度」，結果出爐讓他嗨翻。（合成圖／左圖取自PhotoAC；右圖翻攝自臉書）
炎炎夏日在家總是忍不住想打開冷氣酷涼一下，卻又擔心每個月收到的電費帳單要翻漲好幾倍，這就讓不少人好奇，要怎麼做才能真正達到省電又能吹到涼爽的冷氣呢？對此，就有網友針對「保持家中恆溫26度，全天候冷氣不關機」進行實測，沒想到兩個月後收到的帳單果真讓他嗨翻，這項實測同時也引起眾人的討論。

一名網友在臉書提到自己原本每年夏天都是五位數以上的居家電費，但為了在環保減碳、節省電費與開冷氣之間取得平衡，因此抱著田野調查的精神，實測超熱門的「24小時冷氣不關機，讓家中恆溫26度」用電方式，想看看這種方式是否真的是「最省電」的生活小智慧。

原PO就表示自己在今年六、七月每天不關機，將家中兩台變頻冷氣遙控設定成除濕模式，並定在26度和靜風模式，他提到過去家中「夏季」每期電費最低九千多，最高破兩萬，但經過這兩個月的實測後，一看收到的帳單「住家電費只有去年同時期的1/3左右，3897元」。

▲夏季電費人人擔心，不過就有網友實測「24小時冷氣不關機，讓家中恆溫26度」，結果出爐讓他嗨翻。（合成圖／左圖取自PhotoAC；右圖翻攝自臉書）
▲網友實測「24小時冷氣不關機，讓家中恆溫26度」，沒想到算下來電費省了將近三分之二。（圖／翻攝自臉書）
▲夏季電費人人擔心，不過就有網友實測「24小時冷氣不關機，讓家中恆溫26度」，結果出爐讓他嗨翻。（合成圖／左圖取自PhotoAC；右圖翻攝自臉書）
▲原PO也開心表示要向台電申請登錄節電獎勵。（合成圖／左圖取自PhotoAC；右圖翻攝自臉書）
不過他也提到自己家中24小時開冷氣區域只有客廳、廚房和臥室大約僅有40坪，同時配搭兩台一般家庭立扇，主要是靠著「壓縮機運轉週期減少、運轉時間變少」的方式省電，最後也補充「剛開機運轉到室內變涼最耗電」，強調「要是變頻的冷氣機才能夠達到自動控制壓縮機的作用喔，一般沒有變頻的就是一直打冷氣，真的很耗電」。

實測結果曝光後，就有不少網友在底下留言表示這個做法很實用，也敬佩原PO的實測精神「如果有裝全熱交換機，還會更省」、「哇，原po真的有實驗精神真的去試了！證據會說話，太厲害了」、「除濕真的很重要，夏季濕氣重，而濕氣正式容易導致皮膚不易散熱的主因」、「真的功能設定除濕比冷氣省點」、「我也是這樣用，電費真的超級省，超有感」。（編輯：楊智傑）

 

關鍵字

冷氣 24小時 省錢 電費 夏季

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