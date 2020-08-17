優人神鼓浴火重生　老泉劇場重新揭幕

優人神鼓位於木柵的創團基地老泉山山上劇場去年意外大火，燒毀排練場及相關道具、設備、燈光等，文化部於第一時間即啟動文化藝術團體急難補助機制，一年來陪伴優人神鼓盡快恢復運作，支持「山上劇場」災後重建。
優人神鼓創辦人、藝術總監劉若瑀表示，優人神鼓在災後滿周年，推出新作品《祭天》，除了是對這一年來，外界的支援表達感謝，也要為正面臨疫情衝擊的全世界祈福。老泉山山上劇場現已成為藝術基地，起火點成為裝置藝術「生命之樹」，燒毁的銅鑼也打造成為「覺醒的火焰」。劉方瑀透露，重建的排練場目前已完成設計，預計2年後就能興建完成。
文化部部長李永得到場觀賞演出並表示，看到優人神鼓逐漸恢復過往的演出能量，重現獨特的表演藝術美學，更特別在燒毀的排練場，結合藝術家的創作，打造象徵優人浴火重生的「閾‧美術館」，自己和現場觀眾內心都增添了更多感動。雖然劇場遭受祝融，團隊卻能化危機為轉機，秉持藝術堅韌的生命力，靠著全團的雙手與社會支持的力量原地站起，一點一滴重建家園，同時更重新思考及學習人與大自然及環境的關係，在全球各國對抗武漢疫情之際，意義特別深遠。
李永得也說，台灣表演藝術團隊陣容堅實，為表演藝術界最重要的實踐家，而品牌團隊更是台灣迎向世界的一張重要名片，文化部誠摯的感謝所有表演藝術團隊的努力不懈，展現強大的生命力，讓國內外觀眾看見台灣藝術文化的影響力。