新手爸爸寵兒整晚抱　「網球肘」痛到快掉淚

台中一名40歲的謝先生，因為終於當爸爸太高興了，每天下班回到家第一件事情就是抱小孩，但是因為姿勢不正確，使得他前臂外側痠痛，漸漸延伸到手肘產生劇烈疼痛，每當小孩討抱，他也只得忍痛拒絕，起先透過貼藥布、各式按摩、整復推拿等方式治療但都沒什麼效，只好到醫院求診，改透過乾針治療。





亞洲大學附屬醫院復健部部長周立偉表示，患者為工程師，每天使用電腦超過10小時，手臂本來就有痠軟疼痛的問題，又加上抱孩子姿勢不正確，使症狀更加惡化，手肘經常產生劇烈疼痛，確診為網球肘。





周立偉指出，網球肘又稱為「肱骨外上髁炎」，好發於長期使用電腦者、打高爾夫球、反覆搬東西、鎖螺絲的工人、勾著菜籃的主婦等，以謝先生的狀況來說，因長期使用電腦、抱小孩，導致過度使用手腕伸展肌，造成此肌肉靠近手肘的肌腱發炎，若沒有對症下藥，將會對日常生活造成極大影響。





醫師介紹，治療網球肘的方式包括熱敷、電療、超音波治療、低能量雷射等，有時會合併使用止痛藥或注射類固醇，但因謝先生的症狀長達三個月沒有改善，決定採取乾針治療，透過醫師徒手診斷出正確的病發肌肉，再以細針精準刺到激痛點，產生肌肉跳躍，藉以關閉疼痛點，停止肌肉筋膜發炎反應，使肌筋膜系統自主排列修復，即可改善疼痛。





醫師提醒，民眾平時應避免過度負重、長時間維持同一姿勢，否則網球肘隨時有可能找上門，建議民眾如果疼痛狀況超過一星期，就該就醫檢查。



