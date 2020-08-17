🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

與朋友聚會後發燒！醫一看「荒謬備註」氣到崩潰：已通報

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-17 14:27:40

▲重症醫蘇一峰14日晚間在臉書提到，遇到一名患者出現發燒及呼吸道症狀，一看病例「備註」卻瞬間心涼，氣得直呼「已經通報衛生單位！」（示意圖／中央流行疫情指揮中心）
▲重症醫蘇一峰14日晚間在臉書提到，遇到一名患者出現發燒及呼吸道症狀，一看病例「備註」卻瞬間心涼，氣得直呼「已經通報衛生單位！」（示意圖／中央流行疫情指揮中心）
日前隨著新冠肺炎疫情在台灣趨緩，我國口罩管制禁令解除，民眾可透過各大通路自由買賣口罩；不過，近日國內境外移入及疑似本土感染的案例層出不窮，民眾防疫意識再度提高。對此，重症醫蘇一峰14日晚間在臉書提到，遇到一名患者出現發燒及呼吸道症狀，一看病例「備註」卻瞬間心涼，氣得直呼「已經通報衛生單位！」

蘇一峰表示，遇到一名患者有發燒和呼吸道症狀，不過將視線往右一移，卻見一行備註「朋友8/11剛從美國回來」，該友人明顯隔離未滿14日就約聚會，瞬間氣炸飆罵「你為什麼要這麼急呢？為什麼一回國馬上要聚一聚，14天後再見面不是很好嗎？」而該患者在等篩檢時，還一直嫌急診動作慢，讓他等很久，但其實只有30～40分鐘，蘇一峰崩潰直呼「我採檢時，他還用力打一下噴嚏，讓小弟我覺得很X啊！」並稱該個案當天已經通報衛生單位，後續的追蹤動作就靠國家隊的公權力了。

▲重症醫蘇一峰14日晚間在臉書提到，遇到一名患者出現發燒及呼吸道症狀，一看病例「備註」卻瞬間心涼，氣得直呼「已經通報衛生單位！」（圖／翻攝自蘇一峰臉書）
▲重症醫蘇一峰14日晚間在臉書提到，遇到一名患者出現發燒及呼吸道症狀，一看病例「備註」卻瞬間心涼，氣得直呼「已經通報衛生單位！」（圖／翻攝自蘇一峰臉書）
貼文隨即引發全場網友撻伐聲浪，紛紛痛批「台灣防疫漏洞一堆，還是先自保吧」、「檢舉他！還有他朋友！真的是煩死了」、「朋友剛從美國回來，硬要約」、「真的很自私欸」、「為何總有人不珍惜台灣的醫療資源」。

根據台北市政府衛生局指出，民眾居家隔離期間，應盡量避免非必要之訪客拜訪，若有居家隔離或居家檢疫對象之訪客進入家中時，禁止從事近距離（與非同住者未保持1公尺以上距離或有15分鐘以上面對面接觸）或群聚型之活動，如從事業務、近距離派對、遊戲、賭博或其他相類似之活動。若違反居家隔離規定者，將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條，裁處新台幣20萬元以上、100萬元以下罰鍰。

此外，指揮中心日前強調，由於近日國內境外移入，以及外國人士來台返國後確診案例不斷出現，且感染源尚未釐清，要求民眾出入「8大場合」務必配戴口罩，包括醫療照顧機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、娛樂場所、大型活動、宗教場所。而台北市也重啟相關防治措施，即日搭乘捷運需全程戴口罩，任意將口罩摘下者，勸導不聽最高可罰1萬5000元。（編輯：賴詠璿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字

居家檢疫 美國 疫情 防疫 新冠肺炎

NOW民調中心

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答
票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答
跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

[PR]通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

[PR]港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽