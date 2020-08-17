與朋友聚會後發燒！醫一看「荒謬備註」氣到崩潰：已通報

蘇一峰表示，遇到一名患者有發燒和呼吸道症狀，不過將視線往右一移，卻見一行備註「朋友8/11剛從美國回來」，該友人明顯隔離未滿14日就約聚會，瞬間氣炸飆罵「你為什麼要這麼急呢？為什麼一回國馬上要聚一聚，14天後再見面不是很好嗎？」而該患者在等篩檢時，還一直嫌急診動作慢，讓他等很久，但其實只有30～40分鐘，蘇一峰崩潰直呼「我採檢時，他還用力打一下噴嚏，讓小弟我覺得很X啊！」並稱該個案當天已經通報衛生單位，後續的追蹤動作就靠國家隊的公權力了。
貼文隨即引發全場網友撻伐聲浪，紛紛痛批「台灣防疫漏洞一堆，還是先自保吧」、「檢舉他！還有他朋友！真的是煩死了」、「朋友剛從美國回來，硬要約」、「真的很自私欸」、「為何總有人不珍惜台灣的醫療資源」。
根據台北市政府衛生局指出，民眾居家隔離期間，應盡量避免非必要之訪客拜訪，若有居家隔離或居家檢疫對象之訪客進入家中時，禁止從事近距離（與非同住者未保持1公尺以上距離或有15分鐘以上面對面接觸）或群聚型之活動，如從事業務、近距離派對、遊戲、賭博或其他相類似之活動。若違反居家隔離規定者，將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條，裁處新台幣20萬元以上、100萬元以下罰鍰。
此外，指揮中心日前強調，由於近日國內境外移入，以及外國人士來台返國後確診案例不斷出現，且感染源尚未釐清，要求民眾出入「8大場合」務必配戴口罩，包括醫療照顧機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、娛樂場所、大型活動、宗教場所。而台北市也重啟相關防治措施，即日搭乘捷運需全程戴口罩，任意將口罩摘下者，勸導不聽最高可罰1萬5000元。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。