一般旅館也能收「居家檢疫者」？莊人祥打臉黃珊珊

莊人祥表示，目前很多民眾住進防疫旅館，還有一些人住到一般旅館，這部分指揮中心有找觀光局研議，針對一般旅館的管理，訂了相關措施「旅宿管理消毒注意事項」，定案後會請地方政府協助管理，莊人祥強調，指揮中心會加快腳步，目前已經跟觀光局討論過，內部呈核、與地方政府溝通，還需要一點時間。
莊人祥提到，居家檢疫目前大概一天最多兩千多人，可能一週有接近兩萬人，確實防疫旅館可能不太夠，因此有些人就住一般旅館，在法上面也認為說，居家檢疫不能侷限住在防疫旅館。一般旅館就是希望未來，符合指揮中心相關SOP後，也能當作居家檢疫場所。
另外針對月底捷克團來台，莊人祥表示，會根據上次美國衛生部長、日本前首相來台行程，幫捷克參訪團設計防疫計畫，目前跟外交部還在談，像是在捷克先做檢驗，採檢陰性才能上機，落地後接受採檢，以及專車接送等，也不排除會要求參訪單位，寫出防疫計畫。
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