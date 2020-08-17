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一般旅館也能收「居家檢疫者」？莊人祥打臉黃珊珊

記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-08-17 14:50:10

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）
先前開放移工入境後，大量移工湧入一般旅館居家檢疫，台北市副市長黃珊珊嚴令，北市府將發布行政命令，要求一般旅館在8月21日前，要把這些居家檢疫者移置出去，避免與一般旅客、住客混居的現象，否則將公布旅館名稱。對此中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥解釋，「居家檢疫」中「家」的規定是居住所，目的住進去後不要出來、一人一室， 都可以做居家檢疫的場所。

莊人祥表示，目前很多民眾住進防疫旅館，還有一些人住到一般旅館，這部分指揮中心有找觀光局研議，針對一般旅館的管理，訂了相關措施「旅宿管理消毒注意事項」，定案後會請地方政府協助管理，莊人祥強調，指揮中心會加快腳步，目前已經跟觀光局討論過，內部呈核、與地方政府溝通，還需要一點時間。

莊人祥提到，居家檢疫目前大概一天最多兩千多人，可能一週有接近兩萬人，確實防疫旅館可能不太夠，因此有些人就住一般旅館，在法上面也認為說，居家檢疫不能侷限住在防疫旅館。一般旅館就是希望未來，符合指揮中心相關SOP後，也能當作居家檢疫場所。

另外針對月底捷克團來台，莊人祥表示，會根據上次美國衛生部長、日本前首相來台行程，幫捷克參訪團設計防疫計畫，目前跟外交部還在談，像是在捷克先做檢驗，採檢陰性才能上機，落地後接受採檢，以及專車接送等，也不排除會要求參訪單位，寫出防疫計畫。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

居家檢疫 莊人祥 防疫旅館 一般旅館 黃珊珊

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