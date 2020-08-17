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指控壟斷！Epic槓上蘋果、谷歌　公平會說話了

記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-08-17 17:13:41update2020-08-17 17:49:27

▲美國知名遊戲公司Epic Games日前與IOS App Store、Google Play兩大APP平台槓上。（圖／翻攝自網路）
▲美國知名遊戲公司Epic Games日前與IOS App Store、Google Play兩大APP平台槓上。（圖／翻攝自網路）
美國知名遊戲公司Epic Games日前與IOS App Store、Google Play兩大APP平台槓上，該公司的手遊《要塞英雄》近期提供玩家可以繞過兩大平台，直接購買遊戲幣的管道，因而遭到下架，Epic Games也對Google和Apple提告，指稱他們壟斷手機平台和支付領域。公平會副主委彭紹瑾今（17）日受訪表示，下架與否要看平台與遊戲商的簽約內容為何，而壟斷的部分則要有進一步的調查才能定論，目前無法評析。

Epic Games的手遊《要塞英雄》在13日宣布，調降遊戲內貨幣V-Bucks與其他虛寶售價20%，並宣布開放新的「EPIC直接付（Epic Direct Payment）」功能，並表示由於App Store與Google Play的平台抽成高達30%，如果用戶不使用EPIC直接付功能，就無法享有折扣後的價格。這項新功能讓iOS與Android玩家得以無需經由App Store與Google Play商店可直接付費給《要塞英雄》，規避平台方的抽成。

此舉引發蘋果與Google的不滿，目前兩大平台以《要塞英雄》違反協議為由將《要塞英雄》自App Store與Google Play下架，而但Epic Games也已經向法院提起訴訟，要求App Store與Google Play重新開放《要塞英雄》下載，並且在未來減輕平台方對App的抽成。

Epic Games在官網上發布聲明指出，「蘋果公司持續把價格抬高好讓他們可以拿走你每筆支付的30%，現在更封禁了《要塞英雄》好讓EPIC沒辦法繞過抽成直接向你們收費！在社群媒體上使用『#FreeFortnite』加入對@AppStore的對抗吧！」

對此，公平會副主委彭紹瑾表示，從現有資訊看來，這是平台與遊戲公司之間的契約問題，需要知道雙方的契約內容而定，如果平台與遊戲公司的規定本來就有相關的規範，那的確可以將遊戲下架。不過，他也提到，目前公平會內沒有收到相關的投訴，所以還沒有辦法針對這起事件進行評析，若是要以公平性、壟斷性來看，也要調查平台的市占率等，才有辦法做認定。

Epic Games強調，並不打算從這次訴訟要求金錢賠償，也並不是為自己單一公司尋求特殊待遇，而是想讓這兩個會直接影響數以千萬計用戶以及數以萬計的第三方App開發者的關鍵市場，解除有關協議禁制以允許在這些平台上公平競爭。

根據Epic Games在美國北加州法院的提起的控告指出，兩間公司已經壟斷了在他們平台上軟體的發行權。也有商務分析指出，App Store是Apple每年463億美元服務性收入最大的部分，而App Store中遊戲分類的收入又佔該平台最高的收入比例。據SensorTower行動App資料分析指出，《要塞英雄》自發行以來，已經被安裝超過1.33億次，玩家透過全球App Store內的購買金額已超過12億美元。

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Epic AppStore 要塞英雄 彭紹瑾 公平會

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