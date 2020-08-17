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中部石虎保育衝突區　動保團體啟動浪犬絕育計畫

記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-08-17 17:56:35

▲未絕育的母犬一年可生育2-3次每次平均可生6-8隻幼犬。（圖／台灣之心愛護動物協會提供）
▲未絕育的母犬一年可生育2-3次每次平均可生6-8隻幼犬。（圖／台灣之心愛護動物協會提供）

有鑑於瀕臨絕種保育類動物石虎與遊蕩犬隻的衝突時有所聞，動保團體日前啟動以台中、苗栗大安溪沿岸為中心的犬隻絕育計畫，目標是讓台中、苗栗街頭不再有未絕育的遊蕩母犬，從源頭減少浪犬繁殖數量。動保團體呼籲，民眾若在苗栗卓蘭、三義、苑裡，台中大甲、后里、外埔等區域發現未絕育母犬，歡迎與該團體聯繫；至於上述區域之外的犬隻，礙於人力與資源暫不受理。 

針對對特定鄉鎮，台灣之心愛護動物協會首次進行地毯式的遊蕩犬絕育，並與台灣石虎保育協會合作，針對保育類動物石虎密集活動區，執行遊蕩犬絕育計畫與執行 TNvR（Trap 捕捉-Neuter 絕育Vaccinate 疫苗-Return 回置），同時為家犬完成三合一（絕育、狂犬病疫苗、晶片寵物登記）作業。

台灣石虎保育協會陳美汀博士表示，「石虎主要生活在淺山地區，與流浪犬生活圈高度重疊。我們希望透過與台灣之心的合作，在能力可及下儘可能控管流浪犬的數量，減少石虎與浪犬的衝突。」 

▲逐戶訪查時協助民眾處理犬貓絕育事宜。（圖／台灣之心愛護動物協會提供）
▲逐戶訪查時協助民眾處理犬貓絕育事宜。（圖／台灣之心愛護動物協會提供）
台灣之心指出，該協會同步進行逐戶訪查及流浪犬地毯式調查，其中導入自動相機、GPS 軌跡等記錄，以此建置浪犬地圖，包含犬隻出沒時間、數量等資訊，提升捕捉行動效率；經過約 3 個月左右的時間，記錄到將近 1000 隻犬隻，其中有飼主的犬隻佔約 8 成，且許多母犬已經由飼主自行完成絕育，而未絕育的母犬，也由協會輔導適合的絕育方案，提升母犬絕育比例；流浪犬的部分，則已優先完成 45 隻母犬的絕育手術。

台灣之心表示，無論是無主的浪犬或是有主的家犬，都是絕育計畫的目標對象。因此除了無主流浪犬的絕育行動之外，也實際走進村落家戶訪查，確實找出未絕育的家養母犬，也將犬貓絕育的觀念帶入地方，其中若有不當飼養、飼主不願讓母犬絕育等情況發生，也會與地方主管機關合作追蹤。 

關鍵字

TNvR 流浪犬 流浪動物 石虎 結紮 遊蕩犬隻 絕育

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